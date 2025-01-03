FA назвала слабые места тактики США «нарезки салями» в делах с Россией

Стратегия Джо Байдена, которая предусматривала постепенное нарушение «красных линий» Москвы, сработала и была эффективной, считают эксперты FA. Однако она привела к тому, что Украина оказалась втянутой в борьбу на истощение

Белый дом (Вашингтон, США) (Фото: Sarah Silbiger / Getty Images)

Критики действий администрации Джо Байдена в отношении конфликта на Украине, число которых сейчас растет с каждым днем, не учитывают одно важное обстоятельство — именно осторожность Белого дома привела к тому, что конфликт не привел к глобальной эскалации. Однако эта стратегия имеет и свои слабые стороны.

Об этом говорится в статье издания Foreign Affairs, которую написали преподаватель Военно-морского колледжа Майкл Познански и профессор кафедры госуправления в Дартмутском колледже Уильям Уолфорт.

Подход администрации Байдена напоминал «нарезку салями» — распространенную стратегию, при которой субъект стремится подорвать «красные линии» противника такими малыми шагами, что любое существенное возмездие становится необоснованным.

Критики Байдена считают, что он переоценил риск эскалации и был слишком обеспокоен опасностью развязывания третьей мировой войны, говорится в материале. Вместо этого нужно было более решительно помогать Украине и предоставить ей столько оружия и ресурсов, чтобы она могла изменить ход боевых действий, считают они.

Эти критики ошибаются, написали эксперты издания. Стратегия Байдена сработала, но она стала «жертвой своего собственного успеха».

«Отсутствие серьезной эскалации на Украине заставило критиков утверждать, что администрации Байдена следовало быть смелее и отказаться от той самой постепенности, которая, вероятно, помогла предотвратить эскалацию в первую очередь», — говорится в статье.

Администрация США, явно считавшая угрозу эскалации реальной, предприняла все возможные меры для сдерживания России. Она направила личные послания президенту Владимиру Путину и его команде по национальной безопасности, попыталась убедить лидеров по всему миру публично предостеречь от применения ядерного оружия и разработала возможные ответные меры на его развертывание, отмечает FA.

Однако такая стратегия обрекает Украину на конфликт на истощение, в котором она сталкивается с «непреодолимыми препятствиями», резюмируют авторы статьи.

Путин 19 ноября 2024 года утвердил обновленную ядерную доктрину России. В доктрине говорится, что высшим государственным приоритетом является сдерживание потенциального противника от агрессии против России и ее союзников.

Ядерное сдерживание Россия осуществляет «в отношении потенциального противника». Под ним в доктрине понимаются «отдельные государства и военные коалиции (блоки, союзы), рассматривающие Российскую Федерацию в качестве потенциального противника», у которых есть ядерное оружие или «значительный боевой потенциал сил общего назначения».

Изменения в доктрине свелись, в основном, к следующим пунктам:

расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых Россия будет проводить ядерное сдерживание;

дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания;

агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предложено рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию.