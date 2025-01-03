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Военная операция на Украине ,  
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The Telegraph назвала главный изъян новой украинской ракеты «Трембита»

Сюжет
Военная операция на Украине
Украина сможет финансировать производство тысяч ракет «Трембита», которые способны достичь Москвы. Однако их будет трудно применять по точечным целям из-за низкой точности, это оружие для поражения «роем» больших площадных целей
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Новая крылатая ракета «Трембита», которую разрабатывают на Украине, станет самым дешевым в производстве изделием этого класса в мире, но будет значительно уступать в точности образцам производства США и других стран, сообщает британская газета The Telegraph.

Ранее о разработке на Украине ракеты «Трембита», которая сможет достичь Москвы, сообщило издание The Economist. По данным издания, цена одного изделия будет составлять около $15 тыс.

Главное преимущество «Трембиты», отмечает The Telegraph — ее низкая стоимость. Если американская ракета ATACMS стоит более $1 млн, то на эти деньги можно произвести 50-60 или более «Трембит», поскольку она обойдется украинскому бюджету значительно дешевле.

«Нет никаких причин, по которым Украина не могла бы обзавестись тысячами «Трембит», даже без иностранной бюджетной помощи», — отмечает газета.

Однако дешевизна ракеты оборачивается ее низкой точностью. Поэтому эту ракету будет трудно применять по точечным целям, как это делают сейчас с ракетами ATACMS или Storm Shadow.

Economist узнал о разработке на Украине способной достичь Москвы ракеты
Политика
Фото:Ethan Swope / Getty Images

«Замена более крупных и точных иностранных боеприпасов меньшими по размеру и менее высокоточными украинскими боеприпасами вынудила бы украинцев пересмотреть вопрос о том, какие цели они поражают и как. Шквал «Трембит» может отлично сработать, скажем, против большого заводского комплекса», — пишет газета.

Базовая модель «Трембиты» развивает скорость до 400 км/ч, дальность полета составляет 200 км. Для разработке более тяжелой версии, способной достичь Москвы, понадобится еще около года. Ракета названа в честь разновидности альпийского рога, которая является народным инструментом украинских горцев. На этот инструмент похож двигатель ракеты — длинная прямая труба с расширением на конце.

Необходимость разработки этих ракет обосновывается двумя факторами. Во-первых, Запад, и в первую очередь США, могут прекратить поставки этого вида вооружений. Во-вторых, объемы поставок дальнобойных ракет исчисляются сотнями, а Украине необходимы тысячи ракет.

В декабре 2024 года издание The Economist сообщило, что Украина, которая в советские времена была лидером ракетной промышленности, сейчас возрождает эту отрасль в условиях секретности.

Так, часть сборки ракет перенесена в защищенные бункеры, а производство компонентов проходит в «сотнях скрытых, ничем не примечательных» объектах, как, например, гараж. Причем, «Трембита» — не единственный ракетный проект, который разрабатывается в таких условиях.

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров осенью заявил, что страна разработала «мощную ракетную программу» на три года. Он обещал предоставить детали о ней в конце 2024-го или начале 2025 года. Заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Анна Гвоздяр заявила в ноябре, что Киев работает над «более чем одной» ракетой, в том числе над баллистическими вариантами.

Москва неоднократно реагировала на угрозы применения дальнобойных ракет против территории России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия будет реагировать на любые попытки Запада разрешить Украине использовать дальнобойные ракеты для атак на российскую территорию.

Одним из таких ответов был удар по Днепру гиперзвукой ракетой «Орешник». По его словам, это был сигнал для Запада о готовности России использовать любые средства для защиты своих интересов.

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