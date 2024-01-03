При взрыве на могиле генерала Сулеймани в Иране погибли больше 70 человек

Число погибших на могиле генерала Сулеймани в Иране выросло до 73 человек

Во время траурной процессии к могиле генерала КСИР Касема Сулеймани произошел взрыв. Погибли по меньшей мере 70 человек.

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Во время взрыва на могиле генерала Касема Сулеймани в Иране погибли 73 человека, сообщает агентство IRNA. Более 170 человек ранены.

Взрывы произошли в двух местах — рядом с могилой генерала и в 700 м от нее.

На могилу генерала 3 января пришло много людей — сегодня исполняется три года с момента смерти генерала во время авиаудара США. К могиле Сулеймани в городе Керман шла траурная процессия.

Во время мероприятий на месте дежурили врачи и машины скорой помощи, которые оказывают первую помощь раненым. По словам заместителя главы города по безопасности, взрывы были терактом.

Бомбы были заложены у входа на кладбище, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источники. Взрывчатка была упакована в две сумки, которые были взорваны дистанционно.

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По данным агентства, между взрывами прошло несколько минут.

Командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани погиб 3 января 2020 года в результате ракетного обстрела близ международного аэропорта в Багдаде. Кроме Сулеймани, погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

США считали иранский КСИР террористической организацией, а занимавший пост главы американского Госдепа Майк Помпео называл генерала Сулеймани террористом. Пентагон позже подтвердил, что Сулеймани погиб во время ударов, которые нанесли США. «Генерал Сулеймани активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем регионе», — сообщало американское оборонное ведомство.