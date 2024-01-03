Минобороны сообщило об ударах Су-25 с предельно малой высоты

Минобороны: Су-25 ударили по «опорникам» ВСУ с предельно малой высоты в 25 м

Российские штурмовики Су-25 ударили ракетами по опорным пунктам ВСУ с предельно малой высоты в 25 метров, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Минобороны России.

«Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил поразили опорные пункты и живую силу противника на донецком направлении. Удар наносился неуправляемыми артиллерийскими ракетами С-8. Атака цели производилась с кабрированием на предельно малой высоте 25 метров», — рассказали в ведомстве.

В министерстве отметили, что по докладам передового авиационного наводчика все указанные цели были успешно поражены. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

Су-25 («Грач») — советский штурмовик, предназначенный для поддержки Сухопутных войск. Самолет был разработан в 1970-х и выпускался до распада СССР. В России его производство в новых модификациях возобновили в 2009 году.



Штурмовик вооружен встроенной пушечной установкой ВПУ-17А с двуствольной 30-миллиметровой авиапушкой ГШ-30-2, а также способен нести авиабомбы разного калибра и назначения. Максимальная скорость — 950 км/ч, практическая дальность полета — около 600 км.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении на купянском направлении группы пехоты ВСУ при помощи артиллерийских установок «Акация», а также украинского бронеавтомобиля при помощи FPV-дрона.

В сентябре президент Владимир Путин заявлял, что объем производства бронетехники в России вырос вдвое. «Организациям ВПК удалось сохранить стабильный темп работы, не только в целом выполнить график поставок, но и по отдельным направлениям кратно увеличить выпуск военной продукции», — отмечал президент.