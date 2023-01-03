Новый глава МИД КНР заявил о многочисленных друзьях в США

Цинь Ган рассказал о трудолюбивом американском народе и пообещал содействовать развитию отношений с Вашингтоном. Он раньше занимал пост посла Китая в США, его назначили главой МИД страны.

Цинь Ган (Фото: Liu Jie / XinHua / Global Look Press)

Новый министр иностранных дел Китая Цинь Ган в своем Twitter тепло поблагодарил жителей США, с которыми общался во время работы послом в этой стране.

«Я впечатлен тем, что в Америке встретил много трудолюбивых, дружелюбных и талантливых людей», — написал дипломат в своем Twitter (сеть заблокирована в России). По его словам, ему удалось посетить 22 штата, в которых у него появилось множество друзей.

Цинь Ган также пообещал содействовать улучшению американо-китайских отношений, стремиться к миру и сотрудничеству.

Как отмечает агентство Bloomberg, потепление в американо-китайских отношениях наступило после ноября, когда лидеры двух стран провели переговоры. Они договорились возобновить консультации по климату, прерванные после августовского визита Нэнси Пелоси на Тайвань. Помимо этого в начале года Пекин должен посетить госсекретарь США Энтони Блинкен.

Цинь Ган за время работы послом зарекомендовал себя как сторонник налаживания отношений между Вашингтоном и Пекином. Так, например, он неоднократно заявлял о том, что КНР не желает вторгаться на Тайвань. Помимо этого он утверждал, что Пекин ничего не знал о планах России начать военную операцию на Украине, а если бы знал, то всячески бы отговаривал Москву.

Предшественник Цинь Гана Вань И в конце прошло года возглавил комиссию Компартии Китая по международным делам. Он уже опубликовал статью, в которой заявил о необходимости развивать отношения с США в правильном русле, но не уточнил, что имеет в виду.