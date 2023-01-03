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ТАСС сообщил о состоянии пострадавшего при пожаре режиссера Крымова

ТАСС: состояние пострадавшего при пожаре в Нью-Йорке режиссера Дмитрия Крымова улучшилось
За несколько дней до Нового года в нью-йоркской квартире Дмитрия Крымова произошел пожар, режиссер с женой Инной пострадали. Он остается в больнице. В феврале Крымов уехал из России и выступил против боевых действий на Украине
Дмитрий Крымов
Дмитрий Крымов (Фото: Дмитрий Коробейников / ТАСС)

Состояние театрального режиссера Дмитрия Крымова, пострадавшего при пожаре в своей квартире в Нью-Йорке, улучшается, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к его окружению.

Сообщение об инциденте появилось 30 декабря на странице в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), посвященной театральному проекту режиссера Krymov Lab NYC. В нем говорилось, что пожар произошел несколько дней назад, Крымов с женой Инной «пострадали от огня, дыма и последствий пожара». Супругов госпитализировали; Инну вскоре выписали, а режиссер пока остается в больнице.

Газета «Московский комсомолец» написала 1 января, что супруги получили серьезные ожоги, а Крымов еще отравился угарным газом. В материале говорилось, что их квартира «выгорела полностью». Издание назвало среди возможных причин пожара неисправность обогревательного прибора или короткое замыкание.

ТАСС со ссылкой на источник передает, что к возгоранию привела неисправность электропроводки. По словам собеседника агентства, пострадал и сын режиссера Михаил — он отравился угарным газом и пока также остается в больнице.

25 февраля 2022 года, на второй день после начала военной операции на Украине, Крымов уехал в США для постановки «Вишневого сада». В апреле он сообщил, что не может вернуться в Россию, пока ситуация не изменится, и выступил с критикой военных действий. Крымов в числе других ведущих театральных деятелей подписал обращение с призывом остановить их.

Осенью журнал «Театр» сообщил, что из репертуара нескольких московских театров — Школы современной пьесы», «Мастерской Фоменко», Театра Пушкина и «Школы драматического искусства» — исчезли спектакли Крымова. В «Мастерской Фоменко» заявили, что спектакль не снимали, но продажи билетов на него были приостановлены.

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На сайте МХТ им. Чехова можно купить билет на спектакль Крымова «Сережа», но фамилия режиссера в афише не указана. То же касается постановки «Му-Му» в Театре Наций.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дмитрий Крымов Пожар Нью-Йорк режиссер
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