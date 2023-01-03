Новый президент Бразилии отменил приватизацию

Лула да Силва отменил объявленную его предшественником Жаиром Болсонару приватизацию нефтегазовой компании Petrobras и еще семи предприятий

Луис Инасиу Лула да Силва (Фото: Jens Büttner / dpa / Global Lool Press)

Новый президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва распорядился отменить приватизацию крупных государственных компаний, начатую его предшественником Жаиром Болсонару, сообщает Globo.

Лула подписал соответствующий указ вскоре после своей инаугурации. В документе указаны восемь компаний, которые правительство Болсонару собиралось передать частному сектору:

крупнейшая нефтегазовая компания Petrobras;

компания по управлению нефтью и природным газом S.A. — Pre-Sal Petroleo SA (PPSA);

национальная почтовая служба Бразилии Correios;

медиахолдинг «Бразильская коммуникационная компания» (EBC);

ИТ-компания Dataprev;

оборонный машиностроительный комплекс Nuclep;

федеральная служба обработки данных Serpro;

имущество и активы Национальной снабжающей компании Conab.

Лула обосновал свое решение необходимостью изучить, как последствия приватизации скажутся на государственном секторе и рынке.

Осенью 2021 года Болсонару, объясняя желание приватизировать Petrobras, говорил, что, хотя у него и нет права вмешиваться в ценовую политику компании, он каждый раз сталкивается с критикой, когда растут цены на автомобильное топливо.

Болсонару занимал должность президента Бразилии с января 2019 года, на октябрьских выборах уступил Луле. 1 января Лула в третий раз вступил в должность главы государства. Большую часть своей инаугурацоннной речи он посвятил «катастрофам», к которым, по словам Лулы, привело правление Болсонару, в том числе в сферах прав человека, здравоохранения и образования, и пообещал «восстановить страну из руин».