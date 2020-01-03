Экс-министр времен Обамы решил выйти из президентской гонки в США

Демократ Хулиан Кастро, занимавший пост министра жилищного строительства при президенте Бараке Обамы, выбывает из президентской гонки 2020 года, сообщает Associated Press.

«Я так горжусь кампанией, которую мы провели вместе. Мы сформировали разговор по столь многим важным вопросам в этой гонке, встали на защиту самых уязвимых людей и дали голос тем, кого часто забывают», — сказал Кастро в видеообращении.

«Но за месяц до заседания в Айове и с учетом обстоятельств этого предвыборного сезона я решил, что это просто не наше время», — добавил он.