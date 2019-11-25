Майкл Блумберг объявил, что выдвинет свою кандидатуру на выборах президента. За него — неограниченные финансовые ресурсы и репутация филантропа, против — общий электорат с Джо Байденом и противоречивые итоги мэрства в Нью-Йорке

Майкл Блумберг (Фото: John Locher / AP)

Как Блумберг снова передумал

Еще в марте этого года занимающий девятое место в мировом рейтинге миллиардеров Forbes Майкл Блумберг исключал возможность своего участия в президентских выборах в США, которые пройдут в ноябре 2020 года. В обращении, опубликованном на принадлежащем ему портале Bloomberg, он призвал выбрать такого кандидата от Демократической партии, который сможет победить Дональда Трампа и вновь собрать воедино страну. Но девять месяцев спустя Блумберг изменил позицию — 24 ноября он объявил о решении участвовать в кампании. Сначала стало известно о том, что он потратит рекордные $100 млн на рекламу в интернете, а в минувший четверг Блумберг подал заявку на участие в выборах в выборную комиссию, а также зарегистрировался для участия в праймериз Демократической партии.

«Мы не можем позволить еще четыре года безрассудных и неэтичных действий Трампа», — пишет Блумберг в своем обращении к избирателям. «Я знаю, что нужно, чтобы победить Трампа, я уже делал это. И я сделаю это снова», — заявил он. Блумберг имел в виду, что в отличие от Трампа действительно сделал свое состояние сам, утверждает Reuters. 77-летний бизнесмен вырос в семье со средним доходом, окончил Университет Джона Хопкинса и Гарвард, после чего начал карьеру на Уолл-стрит. В 1981 году он основал агентство биржевой информации Bloomberg, сейчас ему принадлежит 88% этой медиаимперии. Трамп же, состояние которого почти в 20 раз меньше, чем у Блумберга, не раз признавался, что первый свой миллион на развитие бизнеса получил от отца.

В своем обращении Блумберг не объяснил, что заставило его передумать. Чтобы стать кандидатом от Демократической партии, ему необходимо победить на праймериз. Сейчас во внутрипартийной гонке участвуют 18 кандидатов, с начала лета большинство из них принимают участие в дебатах и активно ведут кампанию. Согласно последним рейтингам, лидерами по популярности среди сторонников Демпартии являются бывший вице-президент Джозеф Байден и сенатор от Вермонта Берни Сандерс (по 27%), на третьем месте сенатор Элизабет Уоррен. «Я приветствую конкуренцию», — прокомментировал Байден в эфире CNN возможность выдвижения Блумберга.

Миллиардер мог решиться на участие в выборах из-за недовольства радикальной повесткой, с которой идут на выборы Уоррен и Сандерс, пишет Vox.