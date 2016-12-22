Постпред России заявил о громком треске в отношениях ЕС и США

По мнению Чижова, существуют направления, где «интересы Евросоюза наиболее болезненным образом сталкиваются с американскими», сообщает агентство «Интерфакс». В этом плане он упомянул Ближний Восток и судьбу ядерной сделки по Ирану, где «ЕС считает себя способным быть активным фактором».
«Проблема в том, что по итогам года пребывания у власти в Белом доме известного лидера пресловутая «трансатлантическая сцепка» уже не просто искрит, а достаточно громко трещит», — считает Чижов.
Напомнил дипломат и о проекте американских санкций, направленных против российского энергетического сектора. По его мнению, европейским дипломатам удалось смягчить негативные последствия для компаний ЕС. «В частности, в текст закона в результате их усилий внесено положение, обязывающее администрацию (США. — РБК) консультироваться с европейскими союзниками по этим сюжетам. Как они консультируются, я комментировать не буду, но то, что элемент неудовлетворенности на этом берегу Атлантического океана заметен, это факт», — сказал он.
Президент США Дональд Трамп в августе прошлого года подписал закон об ужесточении антироссийских санкций 2 августа. Он подразумевал ужесточение санкций в отношении российских нефтегазовых компаний — сокращение срока кредитования «Роснефти», «Газпром нефти», НОВАТЭКа и «Транснефти» с 90 до 60 дней. Также ограничивалась передача американских технологий для разведки и добычи глубоководной, арктической и сланцевой нефти на «новых» месторождениях.С критикой закона выступили Минэкономики Германии, Российско-германская внешнеторговая палата, а также Ассоциация европейского бизнеса, назвавшая санкции «ущемлением принципов свободной торговли».