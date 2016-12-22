На Украине опубликовали видео испытаний нового ракетного комплекса
Политика, 06:14
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На Украине опубликовали видео испытаний нового ракетного комплекса
Украинские промышленники заканчивают разработку и испытания нового оперативно-тактического комплекса «Гром-2». В сети опубликована видеозапись испытаний ракетного двигателя и мобильной установки
«Гром-2» (Кадр из видео: Национальный промышленный портал / Youtube)
На Украине опубликована видеозапись испытаний двигателя для нового оперативно-тактического комплекса «Гром-2». Запись опубликована на канале «Национального промышленного портала».
На видео также показана мобильная пусковая установка нового комплекса, которая предназначена для запуска двух ракет типа «земля-земля».
Комплекс предназначен для поражения стационарных целей на расстоянии от 50 до 280 километров, боевая часть его баллистической ракеты весит 480 кг. Она может быть как моноблоковой, так и кассетной компоновки.
Разработкой комплекса занимается конструкторско бюро «Южное». Ранее в мае 2017 года были опубликованы фотографии мобильной пусковой установки комплекса «Гром-2».