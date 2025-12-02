 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Стубб рассказал о «последнем шансе» Запада

Запад должен убедить другие страны в своей способности к сотрудничеству, чтобы сохранить многосторонний мир, который переходит в многополярный, заявил Стубб. Он выступил за разделение власти с глобальным Югом
Александр Стубб
Александр Стубб (Фото: Carl Court / Getty Images)

Следующие пять-десять лет, вероятно, определят мировой порядок на десятилетия вперед, как это было после окончания Первой и Второй мировых войн, а также холодной войны, написал президент Финляндии Александр Стубб в своей статье для Foreign Affairs.

«Это последний шанс для западных стран убедить остальной мир в том, что они способны к диалогу, а не к монологу, к последовательности, а не к двойным стандартам, и к сотрудничеству, а не к доминированию. Если страны откажутся от сотрудничества в пользу конкуренции, мир погрузится в еще большие конфликты. <...> Главное — попытаться максимально увеличить влияние и, используя доступные инструменты, добиваться решений», — заявил Стубб.

По его мнению, следует сделать все возможное для сохранения либерального миропорядка, даже если такая система сейчас «не в моде». Стубб считает необходимым реформирование международных институтов, которые обеспечивают основу глобального сотрудничества, таких как ООН, Всемирная торговая организация, Международный валютный фонд и Всемирный банк. После обновлений эти институты должны лучше отражать растущую экономическую и политическую мощь глобального Юга и глобального Востока, добавляет он.

«Без таких изменений существующая многосторонняя система рухнет. Эта система несовершенна; ей присущи недостатки, и она никогда не сможет в точности отражать окружающий мир. Но альтернативы гораздо хуже: сферы влияния, хаос и беспорядок», — пишет Стубб.

Путин считает, что в многополярном мире не должны появляться гегемоны
Политика
Владимир Путин

Как считает финский президент, сейчас мировой порядок переходит от многосторонности к многополярности, которая является «олигополией власти».

«Заключение сделок и соглашений между ограниченным числом игроков формирует структуру такого порядка, неизменно ослабляя общие правила и институты. Многополярность может привести к нерегулярному и оппортунистическому поведению и к появлению множества альянсов, основанных на личных интересах государств в реальном времени. Многополярный мир рискует оставить за бортом малые и средние страны — крупные державы заключают сделки через их головы», — отмечает он.

Стубб призывает страны стремиться к «основанному на ценностях реализму» во внешней политике. Цель такой системы — найти баланс между ценностями и интересами таким образом, чтобы «приоритет отдавался принципам, но при этом признавались пределы власти государства, когда на карту поставлены интересы мира, стабильности и безопасности», поясняет он.

По версии финского президента, в предстоящее десятилетие могут возникнуть по крайней мере три сценария. Первый предполагает сохранение некоторых принципов «старого порядка», однако уважение к международным правилам и институтам будет основываться на интересах, а не на врожденных ценностях. Это ограничит возможности решения серьезных проблем.

Во втором сценарии основы либерального международного порядка — его правила и институты — продолжат разрушаться и существующий порядок рухнет, а в новом стабильность и предсказуемость станут исключением, предсказывает Стубб.

Однако, по его мнению, есть и третий сценарий, предполагающий новую симметрию сил между Западом, Востоком и Югом, что «приведет к восстановлению баланса в мировом порядке, при котором страны смогут решать самые насущные глобальные проблемы посредством сотрудничества и диалога на равных». Для этого необходимо реформирование международных институтов, подчеркнул президент Финляндии.

Президент России Владимир Путин не раз высказывался о значении многополярного мира и обвинял Запад в стремлении к однополярной гегемонии. Прошлым летом он заявил, что многополярный мир стал реальностью. Он подчеркивал, что, несмотря на существование экономических гигантов, таких как Китай, Россия и Индия, многополярный мир не подразумевает появления гегемонов.

