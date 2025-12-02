 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Филиппинские военные отреагировали на заявления о вербовке в ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Филиппинские военные проверят информацию о вербовке граждан для участия в боевых действиях на стороне Украины. О том, что на Филиппинах набирают добровольцев в ВСУ, ранее заявили в МИД России
Франсель Маргарет Падилла
Франсель Маргарет Падилла (Фото: Rolex Dela Pena / EPA / ТАСС )

Вооруженные силы Филиппин проверяют достоверность информации о вербовке граждан для участия в боевых действиях на стороне Украины, заявила представитель ведомства полковник Франсель Маргарет Падилла.

«Мы должны отметить, что в современном информационном пространстве нередко распространяется дезинформация, поэтому нам крайне важно сохранять бдительность и, конечно же, быть осторожными в оценке этих заявлений», — сказала она на пресс-конференции (цитата по GMA).

О том, что на Филиппинах проводится кампания по вербовке добровольцев для участия в боевых действиях на стороне ВСУ, в конце ноября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она утверждает, что вербовкой занимается американская компания RMS International из штата Флорида, которая базируется на услугах в сфере безопасности. Посредником в этой схема Захарова назвала консульский отдел посольства Германии, который, по ее словам, оформляет контрактникам шенгенские визы.

Дочь экс-главы ЮАР уволилась после скандала с вербовкой в зону боев
Политика
Дудузиле Зума-Самбудла

Немецкие и украинские власти отвергли эти обвинения. В заявлении МИД Германии говорилось, что ведомство приняло к сведению утверждения о том, что немецкие структуры участвуют в вербовке наемников, однако характеризуют эти данные как ложные. «Кроме того, шенгенские визы — вопреки изложенному — не дают права на осуществление трудовой деятельности», — добавили в МИД.

Посольство Украины на Филиппинах назвало утверждения представителя МИД России «безосновательными». «Украину и Филиппины связывают прочные, дружественные и динамичные двусторонние отношения, основанные на взаимном уважении, доверии и общей приверженности международному праву», — подчеркнули в посольстве.

Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева
Филиппины Украина Германия США наемничество
