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Политика ,  
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Предвыборный штаб Трампа лишил аккредитации журналистов Bloomberg
Ранее в Bloomberg признали, что не смогут полноценно освещать кампанию кандидатов от Демократической партии, в том числе и Майкла Блумберга
Дональд Трамп (Фото: Alex Brandon / AP)

Предвыборный штаб Дональда Трампа объявил о том, что журналистам агентства Bloomberg будет в дальнейшем отказано в получении аккредитации на различные мероприятия, связанные с кампанией главы государства, сообщает Reuters.

Руководитель штаба Брэд Парскейл сообщил, что принятое решение объясняется недавним заявлением Bloomberg News, которое появилось после объявления владельца компании Майкла Блумберга о его намерении участвовать в выборах президента-2020. Агентство предупредило, что не сможет критически освещать деятельность всех кандидатов от Демократической партии. Парскейл обвинил Bloomberg News в предвзятости.

О решении участвовать в выборах 77-летний бывший мэр Нью-Йорка Блумберг объявил в ноябре. По его словам, целью кампании будет не допустить «еще четыре года безрассудных и неэтичных действий Трампа». Он пообещал использовать свой бизнес-опыт для «восстановления Америки».

Политика
Блумберг представил стратегию против Трампа на выборах-2020

Газета The New York Times ранее сообщала, что экс-мэр Нью-Йорка готов потратить около $100 млн на политическую рекламу в интернете, направленную против Трампа. По данным издания, главным образом эта реклама «будет нацелена на избирателей из колеблющихся штатов», включая Аризону, Мичиган, Пенсильванию и Висконсин.

Опросы показывают, что пока Блумберга готовы поддержать лишь 4% избирателей. Он отстает от других представителей Демократической партии: бывшего вице-президента Джо Байдена, сенаторов Берни Сандерса и Элизабет Уоррен.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Майкл Блумберг
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