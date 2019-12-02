Глава Минобороны ФРГ заявила о пристальном внимании России к Балканам

По словам Аннегрет Крамп-Карренбауэр, Москва использует в регионе те же методы, что и в странах Прибалтики

Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Фото: Stephanie Lecocq / Reuters)

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в ходе выступления перед военнослужащими миротворческой миссии НАТО в Косово заявила о пристальном внимании к западным Балканам со стороны России и Китая, сообщает Deutsche Welle. По ее словам, в НАТО знают об этом интересе.

Глава военного ведомства отметила, что Россия пытается использовать в регионе те же методы влияния, что и в странах Прибалтики.

По словам Крамп-Карренбауэр, Россия считает очень важным взаимодействие со странами западной части Балканского полуострова. А НАТО тем временем рассчитывает на дальнейшую ориентацию Косово на Североатлантический альянс.

Проблемой западных Балкан министр также считает возвращение в регион экстремистов, участвовавших в военных действиях в Сирии.

В Косово по-прежнему находятся 70 немецких военнослужащих. Впервые они появились там в июне 1999 года, после завершения операции НАТО против Югославии. Как отметила Крамп-Карренбауэр, они «принесли мир и стабильность в регион». Докладчик также признала, что полностью разрешить конфликт между косовскими албанцами и сербами так и не удалось.

Россия и Китай не признали Косово в качестве независимого государства. Считают этот регион частью Сербии и некоторые страны ЕС: Греция, Испания, Румыния, Словакия.