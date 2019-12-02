Глава Минобороны ФРГ заявила о пристальном внимании России к Балканам

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 64,41 (+0,33) Quote, 15:59
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 70,97 (+0,43) Quote, 15:59
Путин подписал закон о нацистской символике Общество, 19:25 «Золотые руки. Добрые сердца»: как помочь престарелым и инвалидам Партнерский материал, 19:25 Два человека пострадали при обрушении моста в Оренбурге Общество, 19:22 В Киеве назвали провокацией появившийся «план реинтеграции Донбасса» Политика, 19:20 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:07 Путин подписал закон о предустановке российского софта на гаджеты Технологии и медиа, 18:58 «Газпром» впервые запустил газ в Китай: что это значит для компании Quote, 18:55 Роспотребнадзор назвал причину отравления в детском саду Беслана Общество, 18:54 На Национальном рекламном форуме обсудили основные тренды отрасли Пресс-релиз, 18:52 Роналду второй год подряд не посетит церемонию вручения «Золотого мяча» Спорт, 18:47 Троих фанатов арестовали на 15 суток после игры «Зенит» — «Спартак» Общество, 18:44 Что будет с Bitcoin: криптовалюте пообещали новое снижение курса Крипто, 18:43 Путин разрешил транспортной полиции использовать электрошокеры Общество, 18:41 Путин подписал закон о штрафах за нарушения при хранении личных данных Общество, 18:36
Политика ,  
0 
Глава Минобороны ФРГ заявила о пристальном внимании России к Балканам
По словам Аннегрет Крамп-Карренбауэр, Москва использует в регионе те же методы, что и в странах Прибалтики
Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Фото: Stephanie Lecocq / Reuters)

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в ходе выступления перед военнослужащими миротворческой миссии НАТО в Косово заявила о пристальном внимании к западным Балканам со стороны России и Китая, сообщает Deutsche Welle. По ее словам, в НАТО знают об этом интересе.

Глава военного ведомства отметила, что Россия пытается использовать в регионе те же методы влияния, что и в странах Прибалтики.

По словам Крамп-Карренбауэр, Россия считает очень важным взаимодействие со странами западной части Балканского полуострова. А НАТО тем временем рассчитывает на дальнейшую ориентацию Косово на Североатлантический альянс.

Проблемой западных Балкан министр также считает возвращение в регион экстремистов, участвовавших в военных действиях в Сирии.

В Косово по-прежнему находятся 70 немецких военнослужащих. Впервые они появились там в июне 1999 года, после завершения операции НАТО против Югославии. Как отметила Крамп-Карренбауэр, они «принесли мир и стабильность в регион». Докладчик также признала, что полностью разрешить конфликт между косовскими албанцами и сербами так и не удалось.

Россия и Китай не признали Косово в качестве независимого государства. Считают этот регион частью Сербии и некоторые страны ЕС: Греция, Испания, Румыния, Словакия.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Германия, Балканы
Материалы по теме
Экзитполы показали лидерство оппозиционных партий на выборах в Косово
Политика
Власти Чехии решили поднять вопрос об отмене признания Косово
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter