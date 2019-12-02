В Кремле исключили отмену «северных надбавок» к зарплатам

По словам Дмитрия Пескова, различия в зарплатах в регионах являются рабочей ситуацией и обусловлены целым рядом критериев, в том числе разными условиями работы. Сегодня «северные надбавки» получают жители Крайнего Севера

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Дифференциация зарплат в различных регионах является нормальной ситуацией, поскольку везде отличный друг от друга валовой региональный продукт (ВРП). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он прокомментировал составленный экспертами рейтинг российских регионов по уровню зарплат россиян. Первое место в нем занял Чукотский автономный округ, где более 32% работников получают более 100 тыс. руб. в месяц. Второе и третье места заняли Ямало-Ненецкий автономный округ (31,7%) и Москва (27,4%).

«Везде разный ВРП, есть реципиенты и доноры, разные условия, географическое отдаление. Подобная дифференциация зарплат постоянно имеет место. Это рабочая ситуация», — отметил представитель Кремля.

Во время общения с Песковым журналисты задали ему вопрос, стоит ли тогда для уравнивания уровня зарплат в различных регионах отменить «северные надбавки». «Нет, об этом речь не идет», — сказал пресс-секретарь президента.