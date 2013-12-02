Число пикетчиков у здания кабмина в Киеве возросло вдвое

Число пикетчиков у здания кабинета министров Украины в Киеве возросло вдвое и в настоящее время составляет около 2 тыс. человек, передает корреспондент "РБК-Украина".

Ранее сегодня, 2 декабря, сообщалось о тысяче оппозиционных активистов возле кабмина. Все подъезды к зданию были перекрыты автомобилями.

Также говорилось о нескольких автобусах во дворе здания правительства, в которых, предположительно, находились бойцы "Беркута" - спецподразделения украинского МВД.

Напомним, волна протестов накрыла Украину 21 ноября после того, как правительство приостановило решение о евроинтеграции и отказалось подписать соглашение об ассоциации. События, развернувшиеся в Киеве, получили неофициальное название Евромайдан.

Ранее демонстранты захватили здание киевской мэрии, заявив, что не собираются покидать офис, несмотря на ультиматум, поставленный местными властями. "Это не жест некоего неуважения, мы ничего никому не хотим доказать. Люди могут приходить, уходить, отдыхать здесь", - заявил представитель партии "Свобода" Юрий Левченко.