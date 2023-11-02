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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Amnesty заявила о применении Израилем белого фосфора в Ливане и Газе

Amnesty: Израиль применил фосфорные боеприпасы в Ливане и секторе Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
О применении ЦАХАЛ белого фосфора сообщила также Human Rights Watch, в израильской армии эти сведения назвали ложными. В Amnesty International заявляют, что ни Израиль, ни ХАМАС не соблюдают международное право
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Правозащитники установили, что Израиль применял боеприпасы с белым фосфором при обстрелах сектора Газа и Ливана, заявила в эфире Sky News Донателла Ровера, старший советник Amnesty International по реагированию на кризисные ситуации.

По ее словам, организация проверила несколько видеороликов, на которых видно, как взрываются артиллерийские боеприпасы с белым фосфором, геолоцировала место съемки и подтвердила достоверность этих кадров: «Доказательства неопровержимы».

В докладе Amnesty от 31 октября говорилось, что израильская армия (ЦАХАЛ) применила боеприпасы, содержащие белый фосфор, в ходе военных операций вдоль южной границы Ливана с 10 по 16 октября. В ходе одной из них, по словам правозащитников, пострадали по меньшей мере девять мирных жителей деревни Дайра и были повреждены гражданские объекты.

Об использовании подобных боеприпасов заявила в середине октября и другая правозащитная организация, Human Rights Watch (HRW). Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви это отрицал. В ЦАХАЛ также назвали сведения в докладе HRW ложными.

Фосфорные боеприпасы относятся к зажигательным и запрещены дополнительными протоколами Женевской конвенции о защите жертв войны 1949 года и Конвенцией ООН о конкретных видах обычного оружия 1980 года.

Представитель Amnesty заявила, что ни Израиль, ни ХАМАС не соблюдают международное право: палестинская группировка напала на мирных жителей, а Израиль с тех пор проводит «неизбирательные и непропорциональные бомбардировки, в результате которых погибли тысячи детей». «Возмутительно, что международное сообщество бездействует перед лицом катастрофы, гуманитарного кризиса такого масштаба», — сказала Ровера.

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Президент Израиля Ицхак Герцог отрицал обвинения в адрес ЦАХАЛ. «Каждая операция обеспечивается, освещается и рассматривается с юридической точки зрения со всем должным уважением», — подчеркивал он. Представитель израильского МИДа Лиор Хайат назвал Amnesty антисемитской и пропагандистской организацией, работающей в интересах ХАМАС.

Новое обострение на Ближнем Востоке продолжается с 7 октября, когда ХАМАС напал на Израиль. С тех пор израильские территории регулярно подвергаются обстрелам со стороны ливанской шиитской группировки «Хезболла», а ЦАХАЛ в ответ наносит ракетные удары по целям в Ливане.

По данным Минздрава Палестины, число погибших в секторе Газа превысило 8 тыс. человек, в Израиле сообщали о 1,4 тыс. погибших.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Amnesty International Израиль боеприпасы Ливан сектор Газа
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