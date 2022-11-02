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Эрдоган допустил, что в Турции пройдет референдум о хиджабах для женщин

Эрдоган поручил обсудить вопрос о хиджабах в парламенте и допустил референдум по этой теме
Турецкий парламент должен решить, имеют ли право женщины носить хиджабы на государственной службе, в школах и вузах. Если парламентарии не смогут договориться, вопрос вынесут на референдум, заявил президент страны
Фото: Pascal Deloche / GODONG / Global Look Press
Фото: Pascal Deloche / GODONG / Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил правящей Партии справедливости и развития (ПСР) внести на обсуждение в парламент поправки к Конституции, в том числе о праве носить хиджаб в школах, университетах и государственных учреждениях, передает BBC Turk. Он также не исключил, что по этому вопросу нужно будет провести референдум.

«Мы надеемся, что наше предложение о поправке к Конституции будет принято. Если это не произойдет, мы готовы предпринять другие шаги, включая референдум. Если мы не получим необходимого большинства в парламенте, последнее слово будет за нашим народом», — сказал Эрдоган.

Поправки о праве носить хиджаб предусматривают изменения в статьи 10 и 24 Конституции.

В статью 24 Конституции, озаглавленной «Свобода религии и совести», предлагают внести поправку, что никто не может подвергаться дискриминации в сфере образования и трудовой жизни из-за выбранной им одежды.  В статье 10 формулировка будет уточнена таким образом, чтобы гарантировать равенство перед законом как получателю, так и поставщику государственной услуги.

Запрет на ношение для мужчин традиционных головных уборов Османской империи был введен еще основателем Турецкой Республики Кемалем Ататюрком, а после государственного переворота 1980 года военное правительство издало серию постановлений, запрещающих женщинам, работающим в государственном секторе, и учащимся средних учебных заведений носить чалмы и хиджабы. В 1990-х запрет был распространен на студентов университетов, что привело к массовым протестам.

В феврале 2008 года с подачи Партии справедливости и развития парламент принял поправки, которые разрешили женщинам носить хиджабы в университетах, однако Конституционный суд решил, что это противоречит Основному закону Турции, согласно которому она является светским государством.

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Со временем эти запреты постепенно снимали для разных категорий граждан. Например, в  2013 году четыре женщины-депутата от ПСР впервые в истории парламента страны пришли на заседание в хиджабах, а в 2017 году носить традиционные мусульманские платки Минобороны Турции разрешило женщинам-офицерам.

Сейчас более 83% населения выступают за право женщины носить хиджаб в любом месте, заявили в турецком Центре стратегических и социальных исследований Metropoll.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Турция хиджаб парламент Референдум
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