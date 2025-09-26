Тони Блэр решил возглавить переходный орган управления в Газе

Блэр может стать главой «Международного переходного органа Газы», который будет стремиться получить мандат ООН, чтобы стать высшей властью в секторе на пять лет

Тони Блэр (Фото: Charles McQuillan / Getty Images)

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр (занимал пост в 1997-2007 годах) заинтересован стать главой переходного органа управления в секторе Газа, сообщает The Economist со ссылкой на источники.

Газета уточняет, что Блэр в течение нескольких недель после начала военного конфликта в Газе с октября 2023 года неоднократно посещал Иерусалим и поручил своему межконфессиональному благотворительному фонду «Фонд веры Тони Блэра» разработать план послевоенного мандата.

По словам нескольких источников, знакомых с этим планом, Блэр может возглавить орган под названием «Международный переходный орган Газы» (GITA). Организация будет стремиться получить мандат ООН, чтобы стать «высшей политической и юридической властью» в Газе на пять лет. О том, что создание переходного органа под названием GITA обсуждается, ранее писал Times of Israel.

По информации осведомленных источников The Economist, GITA будет создана по образцу международных администраций, которые курировали переход Восточного Тимора и Косово к государственности. Первоначально организация может базироваться в Эль-Арише, административном центре и крупнейшем городе провинции Северный Синай в Египте, расположенном недалеко от южной границы сектора Газа.

GITA войдет в Газу в сопровождении многонациональных сил, как только ситуация в секторе стабилизируется. Согласно источникам, палестинцев не будут принуждать покинуть Газу, ее постепенно передадут Палестинской национальной администрации, а сам сектор и Западный берег реки Иордан будут воссоединены.

В случае одобрения плана у Блэра будет секретариат численностью до 25 человек и совет из семи человек, который будет контролировать исполнительный орган, управляющий территорией.

По данным газеты, у плана есть влиятельные сторонники, среди которых лидеры стран Персидского залива и зять американского президента Джаред Кушнер. Издание также уточняет, что в отличие от других планов, этот, похоже, получил также одобрение президента США Дональда Трампа. О том, что американский лидер обсуждает будущее сектора Газа с Кушнером и Блэром, ранее сообщала The New York Times.

Знакомые с планом источники The Financial Times (FT) сообщили, что Блэр собирается возглавить переходный орган в соответствии с мирным планом, разрабатываемым администрацией Трампа.

Один человек, информированный о дискуссиях о потенциальной роли Блэра, сказал, что США хотели бы, чтобы он сыграл определенную роль в переходном процессе в Газе.

Накануне американский президент на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке представил арабским и мусульманским странам новый план урегулирования конфликта в секторе Газа. Он предусматривает установление постоянного прекращения огня, освобождение всех заложников и ввод международных сил стабилизации.

По данным FT, предложение Трампа включало создание палестинского комитета по управлению сектором Газа, который бы контролировался международным наблюдательным советом. Один из источников, проинформированных о планах, сказал, что Блэр хотел бы войти в наблюдательный совет. Другой человек, знакомый с ситуацией, сообщил, что Блэра предложили на пост председателя правления GITA.

Кроме этого, согласно плану, Израиль должен будет отвести свои войска на позиции временного перемирия, действовавшего с января по март, а затем полностью покинуть территорию после ввода сил стабилизации, составленных из военнослужащих арабских и мусульманских государств. При этом палестинское движение ХАМАС исключено из управления сектором.

Европейские и арабские государства, как пишет FT, выступили против идеи международной опеки, полагая, что это приведет к маргинализации палестинцев и утрате легитимности в глазах жителей Газы. Они считают, что Газой должен управлять комитет палестинских технократов, одобренный Палестинской администрацией.

При этом арабские официальные лица заявили, что они с оптимизмом относятся к плану после их встречи с Трампом на полях Генеральной Ассамблеи ООН.