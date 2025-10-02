 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Путин назвал свое отличие от императора

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters)

Александр I был императором, а президент России избирается народом на определенный срок, «это большая разница», заявил российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». РБК ведет трансляцию.

Кроме того, Александр I «все-таки объединил Европу силой, победив врага, который вторгся на нашу территорию», продолжил президент и напомнил о Венском конгрессе (1814–1815), на котором были восстановлены европейские феодальные монархии.

«С точки зрения того, куда двигался мир, это пускай историки дадут оценки, спорная вещь. Надо ли было восстанавливать монархии везде и вся, попытаться вернуть колесо истории чуть-чуть назад. Не лучше было бы посмотреть тенденции и что-то придумать, чтобы двигаться вперед и стать во главе этого процесса?» — сказал Путин.

Так президент ответил на вопрос модератора сессии, который спросил: ощущает ли он себя «Александром I на Венском конгрессе, который самолично вел переговоры о новом мироустройстве». Путин ответил, что не ощущает.

