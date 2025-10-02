Путин назвал свое отличие от императора
Александр I был императором, а президент России избирается народом на определенный срок, «это большая разница», заявил российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». РБК ведет трансляцию.
Кроме того, Александр I «все-таки объединил Европу силой, победив врага, который вторгся на нашу территорию», продолжил президент и напомнил о Венском конгрессе (1814–1815), на котором были восстановлены европейские феодальные монархии.
«С точки зрения того, куда двигался мир, это пускай историки дадут оценки, спорная вещь. Надо ли было восстанавливать монархии везде и вся, попытаться вернуть колесо истории чуть-чуть назад. Не лучше было бы посмотреть тенденции и что-то придумать, чтобы двигаться вперед и стать во главе этого процесса?» — сказал Путин.
Так президент ответил на вопрос модератора сессии, который спросил: ощущает ли он себя «Александром I на Венском конгрессе, который самолично вел переговоры о новом мироустройстве». Путин ответил, что не ощущает.
Читайте РБК в Telegram.
OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире
В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»
Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца
МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы
Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане
В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа
Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»
ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов
Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов