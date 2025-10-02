Путин напомнил о двух попытках СССР и России вступить в НАТО

СССР пытался присоединиться к НАТО в 1954-м, сам Путин делал такое предложение США в 2000-м. Запад не смог «освободиться от плена геополитических и исторических стереотипов» и блокового мышления, Москве было отказано, сказал Путин

Россия хотела вступить в НАТО, чтобы создать общее пространство безопасности и ликвидировать «блоковую конфронтацию», заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». РБК ведет трансляцию.

Президент сказал, что страна дважды (в 1954 и в 2000 годах) предлагала рассмотреть возможность принятия ее в НАТО, но получила отказы «с порога». В 1954 году в СССР у власти находился Никита Хрущев, а в 2000-м в России — Путин.

По его словам, предложение о вступлении в НАТО он сделал во время визита президента США Билла Клинтона в Москву. Американский лидер сначала сказал, что «это возможно», но потом сообщил, посоветовавшись «со своими», что это «нереально».

«Мы были готовы к совместной работе, <...> но наши западные коллеги оказались не готовы освободиться от плена геополитических и исторических стереотипов», — сказал глава государства. Путин добавил, что Запад не устоял «перед соблазном абсолютной власти».

Североатлантический альянс был основан в 1949 году. СССР считал блок агрессивным, а не оборонительным. В случае принятия в свой состав Советского Союза НАТО «перестал бы быть закрытым военным объединением государств», а открылся бы «для других европейских стран, что вместе с созданием эффективной системы коллективной безопасности в Европе стало бы важным подспорьем для укрепления всеобщего мира» — говорилось в заявке СССР на вступление, отправленной в марте 1954-го.

В мае того же года НАТО ответил отказом. «Участники организации объединили средства обороны, чтобы коллективно гарантировать безопасность, которую они не могли обеспечить индивидуально перед лицом военного превосходства Советского Союза, достигнутого им в Европе начиная с 1945 года, и направленной на Запад экспансии политической, экономической и военной систем, подчиненных его единоличному контролю», — говорилось в нем. Блок подчеркнул свою приверженность целям обороны.