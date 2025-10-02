 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Кадыров призвал отправить генерала Шаманова под трибунал

Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что заместителя председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, бывшего командующего российской группировкой войск в Чечне Владимира Шаманова необходимо отправить под трибунал, за «преступления, которые он совершал».

Ранее Шаманов раскритиковал чеченские власти за решение переименовать казачьи станицы.

Кадыров отметил, что Чечня с каждым днем меняется в лучшую сторону, но существуют люди, которым это не нравится, в том числе и на федеральном уровне. «Сейчас, когда в Чеченской Республике начали менять названия, поднял голос гнусный подлец Шаманов, которого нужно отправить под трибунал за преступления, которые он совершал. Он был самым жестоким по отношению к чеченскому народу генералом», — сказал Кадыров на мероприятии, посвященном дню учителя в Грозном (цитата по ЧГТРК «Грозный»).

Кадыров отметил, что вопрос переименования населенных пунктов поднимался в Чечне неоднократно, в частности, речь шла про Грозный. Однако после двух военных кампаний несмотря на то, что столицу хотели перенести, название сохранили, указал он. «Название Грозного же не меняем мы. Мы меняем те названия, которые абсолютно не подходят созданным нами городам <…> Мы полноправные хозяева этой земли и отвечаем за свой народ. Мы всегда добивались того, что нужно нашему народу и будем этого добиваться впредь и это все знают», — сказал он.

Позднее Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале пост, которым «лично обратился» к Шаманову. Он заявил, что решения о переименовании станиц принимались «с учетом мнения всех национальностей, населенных здесь, в том числе русских и казаков», и направлены на «сохранение порядка и уважения к подлинной истории». Обвинения со стороны Шаманова глава Чечни назвал «наглой ложью» и «оскорблением людей, которые живут на этой земле».

Кадыров призвал отправить генерала Шаманова под трибунал
Video

«Если слово «патриот» для тебя не пустой звук, собирай своих таких же сторонников и отправляйся на передовую в зону СВО <...> Твой «богатый опыт», который ты накопил, издеваясь над мирным населением, нам известен не понаслышке. Поэтому ты не имеешь морального права сидеть в Думе и выдавать себя за «народного защитника». Перестань прятаться за депутатским мандатом и громкими словами», — написал Кадыров.

Материал дополняется

Теги
Персоны
Рамзан Кадыров Владимир Шаманов Чечня Госдума
Рамзан Кадыров фото
Рамзан Кадыров
политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
