Bloomberg узнал о новом месте хранения денег Трампа
Сын президента США Дональда Трампа Эрик Трамп зарегистрировался в качестве клиента третьего по величине американского кредитора Citigroup Inc. и создал там траст, в котором хранится часть денег его отца. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, создание нового траста — «деликатная тема». Источники Bloomberg утверждают, что банк размышлял над тем, как ограничить доступ к информации о нем.
В августе Трамп обвинил два крупнейших банка страны — JPMorgan и Bank of America — в том, что они отказали ему в сотрудничестве. После этого президент заявил, что «в итоге ему пришлось ходить по мелким банкам».
Американский лидер передал активы в траст, когда только вступил в должность. Перед возвращением в Белый дом он добавил туда акции Trump Media & Technology Group Corp. — материнской компании Truth Social.
«Личные активы президента находятся в трасте, которым управляют его дети, и не имеют никакого отношения к принятию им президентских решений», — заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли.
Bloomberg отмечает, что банки отвергли предложение Трампа после того, как в прошлом он не смог погасить кредиты, связанные с проблемными деловыми сделками. Но в этом году все больше банков проявили интерес к установлению отношений, и, по словам источника, знакомого с ходом переговоров, некоторые из их руководителей в частном порядке связались с семьей Трампа.
Несколько десятилетий назад компании, которые позже стали частью Citigroup, потерпели крах, сотрудничая с Трампом, пишет Bloomberg. До слияния в 1998 году некоторые из предшественников фирмы предоставляли финансирование для сделок Трампа, которые понесли убытки, включая кредиты на недвижимость и недолго просуществовавшую авиакомпанию Trump Shuttle. В обоих случаях Citibank входил в число крупнейших кредиторов.
По информации агентства, в последние годы благосостояние Трампа резко возросло. Множество новых криптовалютных проектов, партнерств в сфере недвижимости и других начинаний его семьи с момента начала его предвыборной кампании 2024 года помогли ему увеличить состояние.
Трамп и его семья находятся на 488-й строке рейтинга Bloomberg Billionaires Index с состоянием $7,66 млрд.
В начале сентября The Wall Street Journal писала, что семья Трампа заработала на криптовалюте WLFI примерно $6 млрд, этот актив стал самым ценным в их портфеле и обогнал инвестиции в недвижимость.
30 сентября Reuters со ссылкой на судебные документы сообщил, что видеохостинг YouTube выплатит $24,5 млн для урегулирования иска президента США Дональда Трампа из-за блокировки его аккаунта после штурма Капитолия в январе 2021 года. $22 млн из суммы направят Trust for the National Mall — некоммерческой организации, которая занимается строительством нового бального зала Белого дома стоимостью $200 млн.
Читайте РБК в Telegram.
Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием в $500 млрд
Суд изъял бизнес владельца «Кириешек», Calve и «Бабкиных семечек»
G7 допустила использование всей суммы российских активов для нужд Украины
Politico сообщило о «тупике» на саммите ЕС в Дании
Роскачество: мошенники начали использовать цифровые копии умерших людей
Трампу проведут закрытый брифинг по разведке
На дорогах России появятся новые знаки с 2026 года
Зампреду партии «Яблоко» предъявили обвинение в распространении фейков
Forbes: «Зимнее яйцо» Фаберже вновь выставили на аукцион Christie’s
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов