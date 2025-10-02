 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Bloomberg узнал о новом месте хранения денег Трампа

Bloomberg: часть денег Трампа хранится в трастовом фонде его сына Эрика в Citi
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Эрик Трамп создал траст в Citigroup Inc., там теперь находится часть денег его отца, пишет агентство. В частности, туда перешли акции Trump Media & Technology Group Corp. Президент передал туда активы после возвращения в Белый дом
Эрик Трамп
Эрик Трамп (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Сын президента США Дональда Трампа Эрик Трамп зарегистрировался в качестве клиента третьего по величине американского кредитора Citigroup Inc. и создал там траст, в котором хранится часть денег его отца. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, создание нового траста — «деликатная тема». Источники Bloomberg утверждают, что банк размышлял над тем, как ограничить доступ к информации о нем.

В августе Трамп обвинил два крупнейших банка страны — JPMorgan и Bank of America — в том, что они отказали ему в сотрудничестве. После этого президент заявил, что «в итоге ему пришлось ходить по мелким банкам».

Трамп получит $24,5 млн от YouTube за заморозку канала
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Американский лидер передал активы в траст, когда только вступил в должность. Перед возвращением в Белый дом он добавил туда акции Trump Media & Technology Group Corp. — материнской компании Truth Social.

«Личные активы президента находятся в трасте, которым управляют его дети, и не имеют никакого отношения к принятию им президентских решений», — заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли.

Bloomberg отмечает, что банки отвергли предложение Трампа после того, как в прошлом он не смог погасить кредиты, связанные с проблемными деловыми сделками. Но в этом году все больше банков проявили интерес к установлению отношений, и, по словам источника, знакомого с ходом переговоров, некоторые из их руководителей в частном порядке связались с семьей Трампа.

Несколько десятилетий назад компании, которые позже стали частью Citigroup, потерпели крах, сотрудничая с Трампом, пишет Bloomberg. До слияния в 1998 году некоторые из предшественников фирмы предоставляли финансирование для сделок Трампа, которые понесли убытки, включая кредиты на недвижимость и недолго просуществовавшую авиакомпанию Trump Shuttle. В обоих случаях Citibank входил в число крупнейших кредиторов.

По информации агентства, в последние годы благосостояние Трампа резко возросло. Множество новых криптовалютных проектов, партнерств в сфере недвижимости и других начинаний его семьи с момента начала его предвыборной кампании 2024 года помогли ему увеличить состояние.

Трамп и его семья находятся на 488-й строке рейтинга Bloomberg Billionaires Index с состоянием $7,66 млрд.

В начале сентября The Wall Street Journal писала, что семья Трампа заработала на криптовалюте WLFI примерно $6 млрд, этот актив стал самым ценным в их портфеле и обогнал инвестиции в недвижимость.

30 сентября Reuters со ссылкой на судебные документы сообщил, что видеохостинг YouTube выплатит $24,5 млн для урегулирования иска президента США Дональда Трампа из-за блокировки его аккаунта после штурма Капитолия в январе 2021 года. $22 млн из суммы направят Trust for the National Mall — некоммерческой организации, которая занимается строительством нового бального зала Белого дома стоимостью $200 млн.

Читайте РБК в Telegram.

Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием в $500 млрд

Суд изъял бизнес владельца «Кириешек», Calve и «Бабкиных семечек»

G7 допустила использование всей суммы российских активов для нужд Украины

Politico сообщило о «тупике» на саммите ЕС в Дании

Роскачество: мошенники начали использовать цифровые копии умерших людей

Трампу проведут закрытый брифинг по разведке

На дорогах России появятся новые знаки с 2026 года

Зампреду партии «Яблоко» предъявили обвинение в распространении фейков

Forbes: «Зимнее яйцо» Фаберже вновь выставили на аукцион Christie’s

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Алена Нефедова
Bloomberg Дональд Трамп Эрик Трамп деньги траст
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп за день заработал на криптовалюте больше, чем на всей недвижимости
Бизнес
Трамп получит $24,5 млн от YouTube за заморозку канала
Технологии и медиа
Трамп нарушил обещание и использовал фразу «бумажный тигр» в адрес России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 октября
EUR ЦБ: 95,64 (-1,23) Инвестиции, 08:45 Курс доллара на 2 октября
USD ЦБ: 81,5 (-1,11) Инвестиции, 08:45
Песков адресовал правительству вопросы о поставках бензина Экономика, 14:54
Женщины-военные раскритиковали речь Хегсета о несоответствии стандартам Общество, 14:52
МИК и X5 будут вместе тестировать решения столичных стартапов в ретейле Отрасли, 14:42
Минпромторг решил включить Haval и Tenet в список машин для такси Общество, 14:41
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
В гонке F1 в Сингапуре впервые применят новые правила из-за опасной жары Спорт, 14:38
МВД рассказало подробности о стрельбе в Дагестане Общество, 14:38
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Бюджет покупки жилья в новостройках Москвы подскочил на четверть за год Недвижимость, 14:35
FT узнала об «улице миллиардеров» в индийском Мумбаи Общество, 14:33
В МВД напомнили о новых правилах поездок детей за рубеж Общество, 14:31
FT узнала о проблемах ЗРК Patriot при сбитии новых российских ракет Политика, 14:29
Эмоциональный интеллект: что это такое и как его развить Стиль, 14:29
В Великобритании уборщицу уволили из-за переработок в парламенте Общество, 14:26
В Приднестровье ввели режим экономии газа Политика, 14:21