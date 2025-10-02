Bloomberg узнал о новом месте хранения денег Трампа

Эрик Трамп создал траст в Citigroup Inc., там теперь находится часть денег его отца, пишет агентство. В частности, туда перешли акции Trump Media & Technology Group Corp. Президент передал туда активы после возвращения в Белый дом

Эрик Трамп (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Сын президента США Дональда Трампа Эрик Трамп зарегистрировался в качестве клиента третьего по величине американского кредитора Citigroup Inc. и создал там траст, в котором хранится часть денег его отца. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, создание нового траста — «деликатная тема». Источники Bloomberg утверждают, что банк размышлял над тем, как ограничить доступ к информации о нем.

В августе Трамп обвинил два крупнейших банка страны — JPMorgan и Bank of America — в том, что они отказали ему в сотрудничестве. После этого президент заявил, что «в итоге ему пришлось ходить по мелким банкам».

Американский лидер передал активы в траст, когда только вступил в должность. Перед возвращением в Белый дом он добавил туда акции Trump Media & Technology Group Corp. — материнской компании Truth Social.

«Личные активы президента находятся в трасте, которым управляют его дети, и не имеют никакого отношения к принятию им президентских решений», — заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли.

Bloomberg отмечает, что банки отвергли предложение Трампа после того, как в прошлом он не смог погасить кредиты, связанные с проблемными деловыми сделками. Но в этом году все больше банков проявили интерес к установлению отношений, и, по словам источника, знакомого с ходом переговоров, некоторые из их руководителей в частном порядке связались с семьей Трампа.

Несколько десятилетий назад компании, которые позже стали частью Citigroup, потерпели крах, сотрудничая с Трампом, пишет Bloomberg. До слияния в 1998 году некоторые из предшественников фирмы предоставляли финансирование для сделок Трампа, которые понесли убытки, включая кредиты на недвижимость и недолго просуществовавшую авиакомпанию Trump Shuttle. В обоих случаях Citibank входил в число крупнейших кредиторов.

По информации агентства, в последние годы благосостояние Трампа резко возросло. Множество новых криптовалютных проектов, партнерств в сфере недвижимости и других начинаний его семьи с момента начала его предвыборной кампании 2024 года помогли ему увеличить состояние.

Трамп и его семья находятся на 488-й строке рейтинга Bloomberg Billionaires Index с состоянием $7,66 млрд.

В начале сентября The Wall Street Journal писала, что семья Трампа заработала на криптовалюте WLFI примерно $6 млрд, этот актив стал самым ценным в их портфеле и обогнал инвестиции в недвижимость.

30 сентября Reuters со ссылкой на судебные документы сообщил, что видеохостинг YouTube выплатит $24,5 млн для урегулирования иска президента США Дональда Трампа из-за блокировки его аккаунта после штурма Капитолия в январе 2021 года. $22 млн из суммы направят Trust for the National Mall — некоммерческой организации, которая занимается строительством нового бального зала Белого дома стоимостью $200 млн.