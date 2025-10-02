В Раде предупредили о нехватке денег на выплаты военным после ноября

Выделение ЕС средств на зарплаты украинским военным сдерживается настроениями электората, считающего, что он не должен обеспечивать выплаты военнослужащим других стран, соглашается глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа

Фото: Андрей Андриенко / Reuters

В бюджете Украины недостаточно средств для выплат военным после 1 ноября, заявила в интервью «РБК Украина» глава бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа.

«После 1 ноября тоже есть [средства], но недостаточно», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам депутата, с выделением средств от западных стран на закупку вооружений проблем меньше, поскольку оно заказывается у собственных производителей для последующей передачи Киеву. Пидласа в целом согласилась с мнением, что выделение Евросоюзом средств на зарплаты украинским военным сдерживается настроениями европейского электората, который считает, что не должен обеспечивать выплаты военнослужащим других стран.

По мнению депутата, использование доходов от замороженных российских активов в этом случае «европейцам политически более приемлемо».

Пидласа заявила, что «репарационный кредит» (предложенный в ЕС механизм использования замороженных российских активов без их технической конфискации для поддержки Украины) — это план А для Украины, к этому, по ее словам, склоняются и в Киеве, и в Еврокомиссии.

Схема предоставления Украине репарационного кредита, предложенная Брюсселем, предполагает замену российских активов бескупонными облигациями, выпущенными Европейской комиссией, с гарантиями или от всех стран союза, или от желающих участвовать. Согласно идее, Киев вернет заем, только получив возмещение от России. Речь идет о сумме в размере примерно €170 млрд.

С похожей инициативой выступил канцлер Германии Фридрих Мерц. Он называл сумму €140 млрд, но подчеркивал, что средства должны будут пойти только на закупку оружия, но не на покрытие бюджетного дефицита Украины, как это предлагала Еврокомиссия.

Против использования замороженных российских активов резко выступила Бельгия, на территории которой — в депозитарии Euroclear — находится их большая часть. Потенциальное изъятие создало бы опасный прецедент не только для королевства, но для всего ЕС, говорил бельгийский премьер Барт Де Вевер. Его мнение поддержал французский президент Эмманюэль Макрон, заявивший о необходимости уважать международное право. Еще один противник инициатив Еврокомиссии и Мерца — глава Европейского центрального банка Кристин Лагард.

Президент России Владимир Путин предупреждал, что нарушение международных норм и «воровство чужих активов» приведут только к проблемам для тех, кто это делает. В Кремле обещали обратиться в суды в случае конфискации российских активов на Западе.