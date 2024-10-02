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Операция Израиля в Ливане ,  
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Небензя предупредил, что Ближний Восток катится в пучину большой войны

Сюжет
Операция Израиля в Ливане
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Постпред России при ООН назвал Израиль ответственным за обострение ситуации на Ближнем Востоке. Он отметил, что Москва осуждает и операцию ЦАХАЛ в Ливане, и убийство лидера «Хезболлы»
Фото: dpa / Global Look Press
Фото: dpa / Global Look Press

Ситуация на Ближнем Востоке может вылиться в большую войну, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза по Ближнему Востоку. Трансляция шла на медиаресурсе ООН.

«К сожалению, Ближневосточный регион буквально на наших глазах скатывается в пучину новой большой войны, а Совет Безопасности [ООН] лишь беспомощно наблюдает за этим», — сказал он.

По его словам, израильские власти «сделали однозначную ставку на силовое купирование своих озабоченностей» вместо того, чтобы задействовать дипломатию, а США им «подыгрывают». Ливан Небензя назвал «новой жертвой израильской военной машины», а убийства лидера «Хезболлы» Насраллы Хасана и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании — политическими.

Постпред подчеркнул, что Россия осуждает убийство Насраллы Хасана, а также операцию Израиля в Ливане и призывает его вывести войска оттуда. Он возложил на Израиль ответственность за эскалацию и ее последствия. Теперь в конфронтацию включился Иран, который «проявлял исключительную сдержанность», отметил Небензя.

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Исмаил Хания погиб 31 июля при взрыве в резиденции в Тегеране, куда он прибыл на инаугурацию нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Иран обвинил Израиль в убийстве главы политбюро ХАМАС. Тем не менее тогда Исламская Республика воздержалась от ответа.

27 сентября израильская армия нанесла авиаудар по южному пригороду Бейрута, где находилась штаб-квартира «Хезболлы». В результате погибли Насралла Хасан и бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббас Нилфорушан. На эту атаку Иран ответил ракетным ударом по Израилю вечером 1 октября.

Израиль нанес свой авиаудар по Бейруту в рамках военной операции «Стрелы Севера», которая поначалу была ограничена атаками с воздуха и обстрелами, но в ночь на 1 октября переросла в наземную операцию.

Генсек ООН Антониу Гутерриш после удара Ирана осудил расширение конфликта на Ближнем Востоке «с эскалацией за эскалацией» и призвал прекратить огонь. Он не упомянул Исламскую Республику. После этого его объявили персоной нон грата в Израиле.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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