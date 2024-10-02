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Аресты генералов ,  
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Экс-чиновника «Оборонлеса» задержали за хищения при рубке леса Минобороны

Экс-замначальника филиала «Оборонлеса» арестовали по делу о хищении 20 млн руб.
Сюжет
Аресты генералов
«Оборонлес» осуществляет контроль за соблюдением лесного законодательства и обеспечивает военных древесиной. Бывшего начальника филиала ведомства отправили под домашний арест по делу о занижении стоимости подлежащего вырубке леса
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Экс-замначальника филиала управления лесного хозяйства Минобороны России Александра Случака задержали по делу о крупном мошенничестве при рубке леса, сообщает ТАСС со ссылкой на СК.

По версии следствия, в 2022 году Случак и гендиректор ООО «Транслесстрой» Озман Авдалян, «исполняя многомиллионный государственный контракт по рубке лесных насаждений Минобороны России, занизили стоимость подлежащего вырубке леса, похитив не менее 20 млн руб.». Похищенные средства они поделили.

Авдоляну судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Случаку — в виде домашнего ареста. «На имущество обвиняемых общей стоимостью свыше 25 миллионов рублей наложен арест», — добавили в СК.

Управление лесного хозяйства («Оборонлес») находится в ведомственном подчинении Департамента имущественных отношений Министерства обороны. Специалисты ведомства осуществляют контроль за соблюдением лесного законодательства, проводят работы по охране военных лесов от пожаров, защите от болезней и вредителей, воспроизводству лесов и обеспечению Вооруженных Сил древесиной.

В состав лесного хозяйства военного ведомства входят 119 участковых лесничеств, расположенных в 62 регионах, в которых численность работников по штату составляет 5,4 тысячи человек, из них более 900 ­ лесные военные пожарные.

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Серия громких арестов генералов и гражданских служащих Минобороны по обвинению во взятках и хищениях продолжается с весны 2024 года. Первым стало уголовное дело против бывшего замминистра Тимура Иванова, которого задержали 24 апреля. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса), статья предусматривает до 15 лет лишения свободы.

В дальнейшем под стражу, в частности, взяли замначальника Генштаба Вадима Шамарина, главу ответственного за гособоронзаказ департамента Минобороны Владимира Вертелецкого, бывшего замминистра по тылу Дмитрия Булгакова и бывшего замминистра Павла Попова. Также был задержан бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Минобороны вырубка леса хищение домашний арест
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