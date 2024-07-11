Суд обязал Минцифры выплатить «Ростелекому» 231 млн руб.

Согласно материалам суда, «Ростелеком» оказывал услуги, необходимые для функционирования системы паспортно-визовых документов нового поколения, но не получил оплату. Минцифры будет оспаривать решение суда

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Арбитражный суд Москвы в конце июня обязал Минцифры выплатить «Ростелекому» долг в 231 млн руб. Это следует из решения, опубликованного в судебной картотеке. «Ростелеком» подавал иск к Минцифры в конце декабря 2023 года, суд удовлетворил его полностью.

Ведомство выплатит провайдеру деньги за «оказание услуг связи по поддержке, обеспечению функционирования и развитию межведомственной единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения».

Из решения суда следует, что «Ростелеком» с 2010 года предоставляет порты доступа и оборудование узлов доступа для оказания услуг связи. При этом с 2011 года «Ростелеком» является единственным исполнителем по поддержке, обеспечению функционирования и развитию упомянутой системы.

Разработку системы курировало Минцифры, но в 2019 году полномочия передали в МВД. В декабре 2022 года «Ростелеком» заключил контракт с МВД на оказание услуг связи по поддержке, обеспечению функционирования и развитию межведомственной единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для системы, хотя в октябре того же года правительство назначало Минцифры ответственным за взаимодействие между ведомствами.

Провайдер выполнил свои обязательства по контракту с МВД за пять суток и продолжил оказывать услуги, необходимые для функционирования системы. Минцифры при этом не заключало госконтракт с «Ростелекомом» до июля 2023 года, следует из документа.

Согласно закону «О связи», оператор, который выполняет контракты на услуги связи для государственных органов или нужд безопасности, не может отказаться выполнять услуги без разрешения заказчика. При этом, согласно решению суда, с 15 декабря по 31 июля «Ростелеком» выполнял необходимые работы, не получая за это деньги.

В Минцифры заявили «Коммерсанту», что будут оспаривать решение суда, так как ведомство было не вправе оплачивать услуги провайдеру до заключения госконтракта. «Исковые требования составлены из расчета тарифов контракта, заключенного ранее с МВД», — подчеркнули там.