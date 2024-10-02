Израиль оценил слова «симпатичного президента Ирана» в ООН после ударов

По словам посла, Иран на публике показывает лидера, который не имеет отношения к реальным решениям. Израиль ожидает, что Совбез ООН «громко осудит» атаку Тегерана, заявила Гальперин

Фото: Amir Cohen / Reuters

Иран ведет двуличную политику: настоящие решения в стране принимает не президент, а другие лица, заявила в интервью телеканалу РБК чрезвычайный и полномочный посол Израиля в России Симона Гальперин.

Так она прокомментировала статью The New York Times, в которой со ссылкой на источники сообщалось, что решение о массированном ракетном ударе по Израилю принимали высокопоставленные члены Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которые, в свою очередь, убедили верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи в том, что это «единственный способ показать силу». При этом всего за несколько дней до убийства лидера «Хезболлы» президент Ирана Масуд Пезешкиан заявлял с трибуны ООН о «желании разрядить напряженность», пишет издание.

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«[Это] двуличный подход Ирана: они с одной стороны как будто посылают такого симпатичного якобы президента в ООН и встречаться с лидерами, но настоящие решения принимают другие. И настоящие решения остаются на уровне угрозы не только Израилю, а вообще всему миру», — заявила Гальперин.

По ее словам, Израиль ожидает от Совета Безопасности ООН «громкого осуждения нападения Ирана». «К сожалению, такого консенсуса от Совета Безопасности ООН сложно ожидать. Есть члены Совбеза, которые не готовы осудить Иран даже после такого ужасного нападения на Израиль и мирных жителей по всей стране», — сказала посол. Она не уточнила, какие страны имеет в виду, но подтвердила, что их несколько.

Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю вечером 1 октября. Часть ракет была сбита, но «были и попадания», сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

КСИР назвал атаку ответом на убийство лидера ливанской группировки «Хезболла» Насраллы Хасана и бригадного генерала Корпуса Аббаса Нилфорушана, а целями указал важные военные объекты. По информации иранского агентства Shafaqna, были уничтожены более 20 истребителей F-35 ВВС Израиля.

Израиль назвал случившееся беспрецедентной атакой на мирное население и пообещал, что она «будет иметь последствия».

Удару предшествовало усиление напряженности в регионе. В середине сентября в Ливане взорвались пейджеры, рации и другие устройства, принадлежавшие членам «Хезболлы». Погибли свыше 40 человек, около 4 тыс. пострадали. Группировка возложила ответственность за случившееся на Израиль, сам он не подтверждал причастность.

А 23 сентября Израиль начал военную операцию против «Хезболлы». Параллельно он продолжает операцию в секторе Газа.