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Власти не поддержали идею госрегулирования цен на электронику и одежду

ЛДПР предлагала ввести госрегулирование цен на непродовольственные товары для «воздействия на рынок» в условиях роста цен. В правительстве инициативу не поддержали из-за большого ассортимента и угрозы дефицита
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Правительство не поддержало предложенный депутатами от ЛДПР законопроект о госрегулировании предельно допустимых розничных цен на непродовольственные товары, указав на риск возникновения дефицита из-за потери экономической заинтересованности у участников рынка. Об этом говорится в отзыве к законопроекту (есть у РБК).

Непродовольственные товары — это товары, которые не являются допустимыми к употреблению в качестве пищи, а также в качестве добавки к ней. Перечень таких товаров велик, к ним относятся, например, электроника, одежда и обувь, ювелирные украшения, галантерея и др.

Депутаты от ЛДПР предложили изменить ч. 5 закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», позволив правительству устанавливать предельные цены не только на отдельные виды социально-значимых продовольственных товаров, но и непродовольственных.

В пояснительной записке к проекту сказано, что к январю 2023 года дефицит бюджета составит более 1,7 трлн руб., а его дальнейшее увеличение, по мнению депутатов, может отразиться на наиболее уязвимых группах населения, «поскольку повлечет перманентный рост цен». «В связи с этим Правительство Российской Федерации должно обладать дополнительными инструментами воздействия на субъектов рыночных отношений, которые захотят воспользоваться ухудшающейся рыночной конъюнктурой, путем увеличения цен на такие товары», — говорится в документе.

Конкретных непродовольственных товаров в проекте не перечислено, однако в ЛДПР ранее говорили, что исключение составят только регулируемые цены и тарифы естественных и локальных монополий — на газ, электроэнергию, коммунальные тарифы и отдельные тарифы связи и городского транспорта.

Правительство инициативу не поддержало. В заключении говорится, что механизм регулирования цен на непродовольственные товары «представляется более сложным ввиду наличия большего по сравнению с продовольственными товарами ассортимента, вариаций и уникальности предлагаемых товаров». Там подчеркнули, что в случае введения госрегулирования цен на непродовольственные товары, участники рынка могут потерять «экономическую заинтересованность», что приведет к возникновению дефицита на рынках товаров. «На основании изложенного, правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — сказано в заключении.

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«В странах с рыночной экономикой не принято регулировать, сдерживать и регламентировать цены. На практике многие рыночные страны, такие как США, Англия, Франция в различное время применяли этот маневр, когда была какая-то инфляционная турбулентность, непонятная для регуляторов, когда был бюджетный дефицит, когда шло падение доходов населения. Такое раньше вводили на короткий период — максимум на 3-4 месяца. В это время проводили исследования до выяснения причин. Потом всегда этот регламент убирали. Поэтому, я боюсь, что если сейчас у нас начнется, то на полгода, может даже на 9 месяцев цены остановятся. Весь рынок начнет пропадать. Предприниматели просто перестанут производить товары или резко понизят количество этих товаров, резко снизят качество этих товаров. Через полгода начнется дефицит — сначала в трех регионах, потом это поползет по стране. Через год придется возвращаться обратно, но ситуация уже ухудшится», — оценивает идею депутатов директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Рынок всегда найдет нишу, найдет возможности как сбалансировать спрос и предложение. Во время крушения Советского Союза в любом магазине говорили: «Не больше двух в руки». Чтобы этого не произошло, нужно повышать доходы населения. Главный метод — конкуренция. Во время конкуренции никто не может повысить цену», — уверен Остапкович.

Опыт последних 50 лет в разных странах показал, что, если государство хочет влиять на цены, нужно помогать логистике, нужно совершенствовать конкуренцию, улучшать условия, но ни в коем образе не влезать в регулирование цен», — соглашается с Остапковичем заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

«Если сегодня человек зайдет в любой супермаркет и увидит разнообразие непродовольственных товаров, то совершенно будет ясно, что невозможно устанавливать никакие предельные цены на такое изобилие товаров. Я думаю, что в правительстве все понимали, что технически это невозможно — ни установить цены на такой огромный ассортимент, ни контролировать эти цены», — сказал РБК Абрамов.

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Петр Канаев Петр Канаев, Анастасия Куницына, Илья Пламенев Илья Пламенев
ЛДПР госрегулирование правительство законопроект цены
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