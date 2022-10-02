ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Кабардино-Балкарии

На месте были двое «вооруженных террористов», они открыли огонь по силовикам и были нейтрализованы. Задержан их сообщник

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Силовики обнаружили у железнодорожного моста в Кабардино-Балкарии двух «вооруженных террористов», устанавливавших взрывное устройство. Теракт предотвращен, сообщила Федеральная служба безопасности.

Мужчины оказание сопротивление властям, они были нейтрализованы ответным огнем. Среди силовиков пострадавших нет.

Как сообщила ФСБ, на месте происшествия нашли взрывное устройство, автомат, пистолет и боеприпасы.

Операция проводилась ФСБ вместе с СК, МВД и Росгвардией.

Обыскав дома мужчин, власти нашли компоненты и инструменты для изготовления бомб, а также «средства коммуникации, содержащие сведения, подтверждающие преступные намерения», говорится в сообщении. Также задержан «сообщник террористов», о его личности данных нет.

Возбуждены уголовные дела о приготовлении к диверсии, незаконном обороте оружия и взрывчатки.