Reuters связал пишущий о политике в США портал с российской структурой

Речь идет о ресурсе под названием Newsroom for American and European Based Citizens (NAEBC), который публикует тексты, посвященные политике США и перепечатывает статьи консервативных СМИ. Reuters связывает его с «фабрикой троллей»

Российская структура, связанная с санкт-петербургским Агентством интернет-исследований (более известным как «фабрика троллей»), в преддверии президентских выборов в США в 2020 году, выдавала себя за независимое новостное агентство, нацеленное на пользователей социальных сетей с правыми взглядами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с расследованием ФБР.

Речь идет о ресурсе под названием Newsroom for American and European Based Citizens (NAEBC, или «Отдел новостей для граждан Америки и Европы»), заявили собеседники агентства. Сайт в основном публикует материалы, посвященные политике США и текущим событиям, перепечатывает статьи консервативных СМИ, а также платит американцам за статьи на острые политические темы, пишет Reuters.

По его данным, затем тексты продвигали пользователи соцсетей, которые выдавали себя за редакторов и журналистов. Среди подобных материалов — статьи с нападками в адрес кандидата в президенты от демократов Джо Байдена, критикой движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»), а также с похвалой в адрес 17-летнего Кайла Риттенхауза, застрелившего двух участников беспорядков в Висконсине.

Сотрудник Службы безопасности США заявил агентству на условиях анонимности, что некие «российские оперативники» все чаще вербуют «ничего не подозревающих американцев» для написания статей и публикаций в интернете. Reuters пишет, что агентству удалось найти трех авторов из Соединенных Штатов, которые писали для NAEBC. По словам одного из них, он сотрудничал с ресурсом в течение последнего месяца, ничего не зная о его связи с Россией.