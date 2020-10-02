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Reuters связал пишущий о политике в США портал с российской структурой

Речь идет о ресурсе под названием Newsroom for American and European Based Citizens (NAEBC), который публикует тексты, посвященные политике США и перепечатывает статьи консервативных СМИ. Reuters связывает его с «фабрикой троллей»

Российская структура, связанная с санкт-петербургским Агентством интернет-исследований (более известным как «фабрика троллей»), в преддверии президентских выборов в США в 2020 году, выдавала себя за независимое новостное агентство, нацеленное на пользователей социальных сетей с правыми взглядами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с расследованием ФБР.

Речь идет о ресурсе под названием Newsroom for American and European Based Citizens (NAEBC, или «Отдел новостей для граждан Америки и Европы»), заявили собеседники агентства. Сайт в основном публикует материалы, посвященные политике США и текущим событиям, перепечатывает статьи консервативных СМИ, а также платит американцам за статьи на острые политические темы, пишет Reuters.

Facebook и Twitter удалили связанные с Россией страницы из-за данных ФБР
Политика
Фото:Mark Lennihan / AP

По его данным, затем тексты продвигали пользователи соцсетей, которые выдавали себя за редакторов и журналистов. Среди подобных материалов — статьи с нападками в адрес кандидата в президенты от демократов Джо Байдена, критикой движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»), а также с похвалой в адрес 17-летнего Кайла Риттенхауза, застрелившего двух участников беспорядков в Висконсине.

Сотрудник Службы безопасности США заявил агентству на условиях анонимности, что некие «российские оперативники» все чаще вербуют «ничего не подозревающих американцев» для написания статей и публикаций в интернете. Reuters пишет, что агентству удалось найти трех авторов из Соединенных Штатов, которые писали для NAEBC. По словам одного из них, он сотрудничал с ресурсом в течение последнего месяца, ничего не зная о его связи с Россией.

По информации Reuters, авторам переводили онлайн от $50 до $75 за статью, сотрудники NAEBC также давали им подробные инструкции о том, как должны быть оформлены материалы.

NAEBC позиционирует себя как свободное и независимое СМИ, базирующееся в Венгрии, цель которого — продвигать консервативные и правые точки зрения. На главной странице ресурса есть предупреждение: «Не дайте себя обмануть». При этом, указывает Reuters, на русском языке аббревиатура в названии сайта представляет собой каламбур, который в том числе означает «обман».

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Агентство направило запрос в NAEBC о возможных связях с Россией. «Я понятия не имею, какое отношение к этому имеет NAEBC», — ответил представитель ресурса. В ФБР от комментариев отказались.

В Facebook заявили, что заблокировали доступ к сайту на своих платформах. В Twitter отказались от комментариев, однако, пишет Reuters, соцсеть заблокировала основную учетную запись NAEBC и пометила ссылку на сайт как «потенциально опасную».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает о NAEBC и еще одном фейковом новостном сайте Peace Data, которое также связывают с Москвой. «Российское государство такой деятельностью не занимается», — подчеркнул он.

В 2018 году спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследуя вмешательство в выборы США в 2016 году, предъявил обвинения Агентству интернет-исследований, которое Вашингтон связал с бизнесменом Евгением Пригожиным. Власти заподозрили, что оно создало поддельные аккаунты в Facebook и Twitter, каналы на YouTube, пыталось манипулировать общественным мнением и размещало политическую рекламу, нацеленную на то, чтобы ввести американских избирателей в заблуждение.

Сам Пригожин заявил, что принадлежащие ему компании «никак не связаны с деятельностью, направленной на вмешательство в американские выборы». Он отказался оценить работу «фабрики троллей», отметив, что «никак не связан с данной структурой».

В США ранее неоднократно обвиняли Россию в намерении вмешаться в выборы президента. Москва подобные предположения отрицает.

Автор
Наталия Анисимова
вмешательство в выборы сайт социальные сети
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