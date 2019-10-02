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Политика ,  
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Борис Джонсон сравнил лидера оппозиции с Константином Черненко
Джереми Корбин (Фото: Victoria Jones / Reuters)

Премьер-министр Соединенного королевства сравнил возможный приход к власти лидера британской оппозиции Джереми Корбина с избранием Константина Черненко Генеральным секретарем ЦК КПСС в 1984 году (испытывавший проблемы со здоровьем Черненко был избран на эту должность в возрасте 72 лет. — РБК). Так Борис Джонсон прокомментировал заявление сепаратистской Шотландской национальной партии (ШНП) о готовности доверить пост премьера 70-летнему Корбину, чтобы предотвратить выход Британии из Евросоюза без соглашения.

«Похоже, ШНП может попытаться усадить его [Корбина] на трон, как какое-то подобие Константина Черненко [...], который тоже с неохотой получил свою должность [главы ЦК КПСС] в результате кремлевского переворота», — съязвил политик, выступая с речью на ежегодной конференции Консервативной партии (трансляция велась на Facebook).

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Джонсон раскритиковал Корбина за неспособность быть лидером оппозиции, так как тот отказывается проголосовать за вотум недоверия правительству и провести новые выборы. Против новых выборов, в частности, выступает канцлер казначейства теневого кабинета министров, соратник Корбина по Лейбористской партии Джон Макдоннелл.

«Мы наблюдаем изумительную сцену, когда коллеги лидера оппозиции не дают ему нести свои конституционные обязанности и попытаться выдворить меня с поста [премьера]», — сказал Джонсон.

Теги: Борис Джонсон, Великобритания, Парламент
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