Президент США проводит в жизнь свою долгосрочную политику, имея неплохой запас прочности, а британский премьер скорее приспосабливается к ситуации, пытаясь найти выход из тупика

Журналисты «The Economist» обратили внимание на интересное совпадение: 24 сентября Верховный суд Великобритании объявил незаконным решение премьер-министра приостановить работу парламента, а в палате представителей Конгресса США заявили о начале подготовки к импичменту президента. Авторы журнала посчитали президента Дональда Трампа и премьер-министра Бориса Джонсона братьями по несчастью и даже придумали им прозвища — Twitterdum и Twaddledee (Твитляля и Треплоло), сыграв на аналогии с персонажами Льюиса Кэрролла Tweedledum и Tweedledee (в популярном российском переводе — Труляля и Траляля).

Сходство действительно есть, однако делать из Трампа и Джонсона близнецов не стоит.

Твитляля Трамп

Трамп активно пользуется своим микроблогом в твиттере @realDonaldTrump как средством воздействия не только на массовое сознание, но и на экономическую динамику — и добивается успеха. Уолл-стрит все больше встает на сторону действующего президента. Отчасти это подтверждает реакция биржи на развитие истории о телефонном разговоре Трампа и Владимира Зеленского. К полудню 24 сентября на информации о готовящемся выступлении Нэнси Пелоси промышленный индекс Доу Джонса снизился более чем на 1%, с 27 055 до 26 748 пунктов. На следующий день торги открылись с повышения, которое продолжилось до середины торговой сессии 27 сентября. Индекс вырос до 27 005 или почти на 1% от минимума вторника. Дальше последовало падение, но это уже была реакция рынка на информацию о возможном делистинге акций китайских компаний с американских бирж и введении ограничений на американские инвестиции в Китай. Рынок отыграл эмоции и переключился на более важную тему. Похоже, что инвесторы не хотят импичмента.

Создание новых рабочих мест, относительно низкая инфляция, а также продолжающийся экономический рост делают сторонниками Трампа и простых американцев, которые влияют на поведение политиков. Это видно на примере 12 конгрессменов-демократов, не поддержавших инициативу с импичментом. Личности 12 друзей Трампа примечательны: Энтони Бриндиси представляет рабочий класс штата Нью Йорк, Джо Каннингем — консервативных жителей Южной Каролины, а Джаред Голден — сельское население 2-го избирательного округа штата Мен, бывшей вотчины республиканцев. Практически всех «диссидентов» объединяет два обстоятельства: девять из 12 в своих избирательных округах на последних выборах сменили представителей-республиканцев, 10 из 12 победили с небольшим отрывом (от 0,26% до 7,97%).