ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 65,77 64,75 EUR Нал. 75,89 74,76 USD Бирж. 65,26 +0,26 EUR Бирж. 75,27 +0,07 USD ЦБ. 65,57 -0,02 EUR ЦБ. 75,99 -0,24 EUR/USD 1,15 -0,00 BTC/USD Бирж. 6605,70 -8,70 IMOEX 2467,30 -0,20% RTSI 1191,12 -0,01% Brent 84,75 +0,71% DJIA 26670,42 +0,80% Nasdaq 8037,30 -0,11%
Военные Вьетнама не подтвердили обнаружение останков советского летчика
Лента новостей
Три компании начали коммерчески использовать xRapid: токен XRP подешевел 10:43, Крипто Тимошенко предсказала «политический конец» действующей власти на Украине 10:35, Политика В Москве эвакуировали детей из-за короткого замыкания в учебном центре 10:30, Общество Сохранить и приумножить: что происходит на рынке private banking 10:26, РБК и FW Raiffeisen В Турции арестовали более 400 подозреваемых в выводе $419 млн за рубеж 10:25, Политика Япония и Британия организовали первые в истории совместные учения 10:23, Политика Два ракетных корабля ВМФ с «Калибрами» покинули Средиземное море 10:21, Политика Как онлайн-образование помогает компаниям найти идеальных работников 10:01, Партнерский материал Летевший в Лондон самолет сел в Сочи из-за плохого самочувствия пассажира 09:50, Общество Крадущийся тигр: как Huawei стала лидером российского рынка 09:49, Бизнес Медицинский эксперимент: почему «Нацимбио» остается убыточной компанией 09:48, Бизнес Перманентная реформа: почему выборам в России опять нужны новые правила 09:48, Мнение Джерри Тонер — РБК: «Менеджерам есть чему поучиться у рабовладельцев» 09:47, Свое дело Самая быстрая Lada: первый тест Lada Vesta Sport 09:44, Авто В Финляндии из-за неполадок отключился энергоблок АЭС «Олкилуото» 09:41, Общество Пострадавший от пыток в ярославской колонии Макаров вышел на свободу 09:34, Общество Водолазы подняли тела погибших при крушении вертолета в Иркутской области 09:29, Общество Чем определяется ценность мяса и его стоимость 09:26, РБК и Мираторг Суперфуды и мил-киты: чего ждет российский потребитель 09:25, Потребрынок  В посольстве США предсказали сокращение времени ожидания виз 09:01, Политика Mercedes-Benz показал в Париже GLE нового поколения 08:53, Авто Мадуро объявил сроки запуска продаж национальной криптовалюты Petro 08:49, Технологии и медиа Военнослужащий из Канска получил два года за призывы к терроризму 08:42, Общество В Японии объявили новый состав правительства 08:29, Политика В аэропорту Нью-Йорка у лайнера с пассажирами загорелось шасси 08:27, Общество С чистого листа: бизнесмены о воплощении планов в реальность 08:05, РБК и Canon В США выросла себестоимость алюминия: как это скажется на акциях 08:04, Quote Бензовозам не разрешили проезд по Крымскому мосту 08:00, Бизнес
Военные Вьетнама не подтвердили обнаружение останков советского летчика
Политика, 10:53
0
Военные Вьетнама не подтвердили обнаружение останков советского летчика
Ранее поисковики сообщали о том, что в джунглях на севере Вьетнама были найдены останки пропавшего без вести 47 лет назад капитана ВВС Советского Союза Юрия Пояркова
Фото: Richard Vogel / AP

Минобороны Вьетнама не подтвердило обнаружение останков советского летчика. Ранее поисковики сообщали о том, что в джунглях на севере Вьетнама были найдены останки пропавшего 47 лет назад пилота.

По итогам проведенной экспертизы вьетнамские специалисты не подтвердили обнаружение останков капитана ВВС СССР Юрия Пояркова, самолет которого разбился во время войны во Вьетнаме 30 апр​еля 1971 года. Об этом сообщает газета Dantri со ссылкой на главу института военной медицины при Минобороны Вьетнама полковника Нгуен Ван Хоа.

По его словам, найденные фрагменты не являются частями скелета человека. Полковник отметил, что за 47 лет кости погибших разложились и практически нет шансов найти хорошо сохранившиеся останки. При этом эксперты смогли найти обломки самолета. Нгуен Ван Хоа допустил, что в дальнейшем могут быть обнаружены отдельные фрагменты скелета, по которым можно будет установить личность погибшего. Полковник пообещал, что поиски останков будут продолжены, несмотря на тяжелые условия горных районов.

В джунглях Вьетнама обнаружили останки советского летчика
Общество

Ранее о том, что на севере Вьетнама были найдены останки двух пилотов, в том числе Пояркова, сообщал ТАСС со ссылкой на участников поисковой операции. По данным Dantri, вторым пилотом был вьетнамец Конг Фыонг Тхао, однако в Минобороны также не подтвердили обнаружение его останков.

Капитан Юрий Поярков был летчиком-инструктором истребительного авиационного полка Вьетнамской народной армии. Вьетнамская война длилась с 1964 до 1975 год, войска Демократической республики Вьетнам поддерживали около 10 тыс. советских инструкторов и представители сил ПВО. Советские летчики участвовали в воздушных боях негласно.

Автор: Григорий Дубов.
Теги: война во Вьетнаме , останки , советский союз , СССР , летчики
Главное
Цена нефти для бездефицитного бюджета опустилась до минимума за 12 лет Экономика
Материалы по теме
В джунглях Вьетнама обнаружили останки советского летчика Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter