Военные Вьетнама не подтвердили обнаружение останков советского летчика

Ранее поисковики сообщали о том, что в джунглях на севере Вьетнама были найдены останки пропавшего без вести 47 лет назад капитана ВВС Советского Союза Юрия Пояркова

Фото: Richard Vogel / AP

Минобороны Вьетнама не подтвердило обнаружение останков советского летчика. Ранее поисковики сообщали о том, что в джунглях на севере Вьетнама были найдены останки пропавшего 47 лет назад пилота.

По итогам проведенной экспертизы вьетнамские специалисты не подтвердили обнаружение останков капитана ВВС СССР Юрия Пояркова, самолет которого разбился во время войны во Вьетнаме 30 апр​еля 1971 года. Об этом сообщает газета Dantri со ссылкой на главу института военной медицины при Минобороны Вьетнама полковника Нгуен Ван Хоа.

По его словам, найденные фрагменты не являются частями скелета человека. Полковник отметил, что за 47 лет кости погибших разложились и практически нет шансов найти хорошо сохранившиеся останки. При этом эксперты смогли найти обломки самолета. Нгуен Ван Хоа допустил, что в дальнейшем могут быть обнаружены отдельные фрагменты скелета, по которым можно будет установить личность погибшего. Полковник пообещал, что поиски останков будут продолжены, несмотря на тяжелые условия горных районов.

Ранее о том, что на севере Вьетнама были найдены останки двух пилотов, в том числе Пояркова, сообщал ТАСС со ссылкой на участников поисковой операции. По данным Dantri, вторым пилотом был вьетнамец Конг Фыонг Тхао, однако в Минобороны также не подтвердили обнаружение его останков.

Капитан Юрий Поярков был летчиком-инструктором истребительного авиационного полка Вьетнамской народной армии. Вьетнамская война длилась с 1964 до 1975 год, войска Демократической республики Вьетнам поддерживали около 10 тыс. советских инструкторов и представители сил ПВО. Советские летчики участвовали в воздушных боях негласно.