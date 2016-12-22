В джунглях Вьетнама обнаружили останки советского летчика

На севере Вьетнама поисковики обнаружили останки советского летчика, капитана Юрия Пояркова. Инициатором поисковой операции стала его внучка. Самолет Пояркова разбился 47 лет назад

Памятник советскому самолету МиГ-21 в Ханое (Фото: Rathavary Duong / Reuters)

​Останки советского военного летчика, числившегося на протяжении 47 лет без вести пропавшим, обнаружены на севере Вьетнама. Об этом со ссылкой на информацию от организаторов поисков сообщает ТАСС.

«Сегодня во время поисковой экспедиции в горном районе Тамдао найдены останки двух летчиков, в том числе, предположительно, капитана Пояркова», — рассказал агентству участник операции.

Речь идет о капитане советских ВВС Юрии Пояркове, самолет которого разбился во Вьетнаме 30 апреля 1971 года. Поярков, уточняет агентство, был летчиком-инструктором истребительного авиационного полка Вьетнамской народной армии.

Поиски самолета и летчиков сразу после катастрофы успехом не увенчались, поэтому и Поярков, и летевший вместе с ним вьетнамец Конг Фыонг Тхао были записаны пропавшими без вести.​

Как отмечает агентство, инициатором поисковой операции стала внучка летчика Анна Пояркова.

В ходе вьетнамской войны в боевых действиях на стороне Демократической республики Вьетнам участвовало около 10 тыс. советских солдат и офицеров. В основном речь шла об инструкторах, летчиках, а также представителях войск ПВО. Участие советских летчиков в воздушных боях происходило негласно. Официально воздушные победы одерживали пилоты ВВС ДРВ.