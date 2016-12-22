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В Турции арестовали более 400 подозреваемых в выводе $419 млн за рубеж
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В Турции арестовали более 400 подозреваемых в выводе $419 млн за рубеж
Политика, 10:25
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В Турции арестовали более 400 подозреваемых в выводе $419 млн за рубеж
По данным прокуратуры Турции, взятые под стражу — граждане Ирана, которые проживают в США. С начала года они совершили более 28 тыс. банковских переводов
Фото: Umit Bektas / Reuters

Утром во вторник, 2 октября, по всей Турции начались полицейские рейды с обысками. Расследующие финансовые и экономические преступления силовики задержали 417 граждан, которые подозреваются в выводе порядка 2,5 млрд лир, или $419 млн, в зарубежные банки. Позже Стамбульский уголовный суд вынес постановление об их аресте, сообщает телеканал Habertürk.

Задержанные, по данным правоохранителей, могли заниматься отмыванием денег и осуществлять действия, которые наносят вред экономике страны. С начала года они осуществили более 28 тыс. банковских переводов на сумму от 5 тыс. лир ($850) каждый.

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Турецкие прокуроры установили, что значительная часть получателей этих переводов — это иранцы, которые проживают в США. По мнению правоохранителей, подозреваемые получали комиссию в обмен на сделки, которые принадлежат иранцам. Телеканал подчеркивает, что если арестованным предъявят обвинение, то они будут наказаны за отмывание денег, создание преступной группировки и нарушение закона о финансировании терроризма.

В середине мая суд Манхэттена приговорил к 32 месяцам лишения свободы турецкого банкира Мехмета Хакана Атилу — высокопоставленного менеджера турецкого банка Halkbank. Вашингтон считает, что эта кредитная организация была центральной частью схемы для обхода санкций против Ирана в финансовой сфере. Атилу признали виновным в многомиллионных операциях в обход американских санкций против Ирана. Анкара не раз опровергала, что ее банк нарушает санкции США.

Согласно докладу Middle East Eye, иранцы активно выводят средства в другие страны, а сами часто переезжают и становятся резидентами других государств, например Турции. Об этом свидетельствует, в частности, рост покупок недвижимости в стране.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Турция , финансовые махинации , вывод капитала
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