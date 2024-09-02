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Политика ,  
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Сийярто о нефти из России и военной истерии Европы. Полное видео интервью

Сийярто о нефти из России и военной истерии Европы. Полное видео интервью
Video

Венгрия без поставок российской нефти не выживет. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто. По его словам, это связано с тем, что «у нас нет достаточной альтернативной инфраструктуры». Министр рассказал, что «в Европе происходит военная истерия». «Вы знаете, что большинство политиков в Европе за войну, а не за мир», — сказал Сийярто.

О поставках нефти из России, о том, что говорили про конфликт на Украине на сотне международных совещаний министров иностранных дел, и об обещаниях Сергея Лаврова — в полном видео интервью Сийярто.

Сийярто заявил, что Венгрия не выживет без нефти из России
Политика

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Теги
Илья Доронов
Венгрия нефть Россия операция России на Украине
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