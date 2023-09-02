branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 2 сентября
EUR ЦБ: 104,61 (-0,33) Инвестиции, 01 сен, 17:22 Курс доллара на 2 сентября
USD ЦБ: 96,34 (+0,01) Инвестиции, 01 сен, 17:22
Между Ираком и Ираном начали строить железную дорогу Экономика, 20:49
Коломойского арестовали по делу о незаконном выводе $13,5 млн Политика, 20:38
Умер выдвинутый на «Нобелевку» за участие в обмене Грайнер Билл Ричардсон Политика, 20:25
«Крылья Советов» возглавили РПЛ благодаря разгрому аутсайдера Спорт, 20:12
На учениях ОДКБ в Белоруссии отразили «прорыв незаконного формирования» Политика, 20:09
«Лада» проиграла первый матч после возвращения в КХЛ Спорт, 19:56
Кремль раскрыл детали визита Путина в Тверскую область Политика, 19:40
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Касаткина впервые за шесть лет вышла в четвертый круг US Open Спорт, 19:39
Умер солист оперной труппы Большого театра Максим Пастер Общество, 19:27
МИД раскрыл программу Лаврова на Генассамблее ООН Политика, 19:22
Страны Балтии, Польша и Украина бойкотировали съезд федерации волейбола Спорт, 19:18
Как бизнесу привлекать и удерживать клиентов с помощью BNPL-сервисов Тренды, 19:17
SpaceX запустила вторую партию спутников предупреждения об ударах ракет Технологии и медиа, 19:06
Отмена турне Бербок из-за поломки самолета обошлась Германии в €100 тыс. Политика, 18:54
Политика ,  
0 

Умер выдвинутый на «Нобелевку» за участие в обмене Грайнер Билл Ричардсон

Умер выдвинутый на Нобелевскую премию за участие в обмене Грайнер Билл Ричардсон
Билл Ричардсон
Билл Ричардсон (Фото: Tasos Katopodis / Getty Images)

В США на 76-м году жизни скончался бывший постоянный представитель страны при ООН, бывший министр энергетики и бывший губернатор штата Нью-Мексико Билл Ричардсон, сообщает CNN.

В заявлении Центра глобального взаимодействия Ричардсона, который он основал и который занимается посредничеством в переговорах об освобождении заключенных и заложников, сказано: «Не было человека, с которым губернатор Ричардсон не поговорил бы, если бы это давало обещание вернуть человека на свободу».

Издание The Hill 25 августа сообщило, что сенаторы выдвинули Ричардсона на Нобелевскую премию мира этого года. В своем письме в Нобелевский комитет законодатели-подписанты подчеркнули роль политика в освобождении 15 заключенных, в том числе баскетболистки Бритни Грайнер и бывшего морского пехотинца США Тревора Рида, которые были осуждены в России.

Материал дополняется