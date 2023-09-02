Умер выдвинутый на «Нобелевку» за участие в обмене Грайнер Билл Ричардсон

Билл Ричардсон (Фото: Tasos Katopodis / Getty Images)

В США на 76-м году жизни скончался бывший постоянный представитель страны при ООН, бывший министр энергетики и бывший губернатор штата Нью-Мексико Билл Ричардсон, сообщает CNN.

В заявлении Центра глобального взаимодействия Ричардсона, который он основал и который занимается посредничеством в переговорах об освобождении заключенных и заложников, сказано: «Не было человека, с которым губернатор Ричардсон не поговорил бы, если бы это давало обещание вернуть человека на свободу».

Издание The Hill 25 августа сообщило, что сенаторы выдвинули Ричардсона на Нобелевскую премию мира этого года. В своем письме в Нобелевский комитет законодатели-подписанты подчеркнули роль политика в освобождении 15 заключенных, в том числе баскетболистки Бритни Грайнер и бывшего морского пехотинца США Тревора Рида, которые были осуждены в России.

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