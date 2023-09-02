Беженцы из Эритреи устроили беспорядки в Тель-Авиве

Около 100 человек пострадали в беспорядках с участием эритрейцев в Тель-Авиве

В Тель-Авиве произошли столкновения между противниками и сторонниками правительства Эритреи, где уже 30 лет не менялась власть. В беспорядки вмешалась полиция. Пострадали около 100 человек, в том числе более 20 полицейских

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Почти 100 человек пострадали во время акции протеста с участием просителей убежища из Эритреи в Тель-Авиве, сообщает местный телеканал Channel 12.

Haaretz пишет, что столкновения начались утром 2 сентября в месте, где должно было пройти мероприятие, организованное эритрейским посольством. Туда прибыли противники действующего в стране правительства, они разгромили зал, где должно было состояться мероприятие, нанесли ущерб магазинам и автомобилям. В итоге в беспорядки с участием сторонников режима в Эритрее и оппозиционеров ему вмешалась полиция, силовики открыли огонь.

Фото: Илья Ефимович / dpa / Global Look Press Фото: Илья Ефимович / dpa / Global Look Press Фото: Илья Ефимович / dpa / Global Look Press Фото: Илья Ефимович / dpa / Global Look Press Фото: Илья Ефимович / dpa / Global Look Press

По данным Channel 12, 15 участников акции попали в больницы в тяжелом состоянии, среди полицейских пострадали 27 человек, у них легкие ранения. 11 из всех пострадавших поступили в больницы с огнестрельными ранениями, пишет Haaretz.

The Times of Israel приводит заявление полиции, в котором говорится, что силовики открыли огонь после того, как протестующие прорвали заграждение и стало ясно, что жизням полицейских угрожает опасность.

Полиция также применяла светошумовые гранаты и дубинки. Митингующие использовали камни и доски, было ли у них оружие, неясно.

Один из источников Haaretz в полиции заявил, что правоохранительные органы были удивлены уровнем насилия на акции. Один из представителей эритрейской общины сказал газете, что ее члены приходили в полицию и просили отменить мероприятие посольства, предупредив, что в противном случае «будет насилие».

Эритрея находится на западе Африки, на берегу Красного моря, граничит с Суданом, Эфиопией и Сомали. Страна 30 лет назад провозгласила независимость от Эфиопии, к власти там пришел президент Исайяс Афеворки, за этот период в государстве ни разу не проводились выборы. В Эритрее обязательная военная служба, военнообязанными являются мужчины и женщины в возрасте от 18 до 50 лет, срок службы не ограничен.

Channel 12 отмечает, что в Израиле проживают примерно 25 тыс. граждан Эритреи — в основном те, кто бежал от действующего в стране режима.