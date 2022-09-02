В Конго потерпел крушение вертолет Ми-8 миссии ООН

Росавиация организует расследование в связи крушением вертолета миссии ООН в Демократической Республике Конго (ДРК) 2 сентября, работа над этим совместно с сотрудниками организации уже начата, сообщили РБК в пресс-службе Росавиации.

«Росавиация <...> приступила к совместной работе с коллегами из ООН с целью выяснения обстоятельств и причин этого события, в том числе оказания содействия экипажу», — отметили в ведомстве.

Ранее портал Actualite со ссылкой на главу общины, где произошло крушение, Мвами Баума сообщил, что в провинции Северное Киву неподалеку от города Гома потерпел крушение вертолет миссии ООН. Вертолет упал в заповеднике Вирунга, на его борту находилось три человека. Все они выжили, но пострадали и были госпитализированы.

Борт был зафрахтован Всемирной продовольственной программой при организации, утверждал портал. В Росавиации подтвердили данные о трех пострадавших и уточнтили, что речь идет о вертолете Ми-8, в котором находилось три члена экипажа.

«Вертолет перевозил груз в интересах миротворческой миссии ООН. Экипаж жив, ему оказывается содействие местными жителями», — сообщили в ведомстве. По его данным, борт принадлежит АО «Нижневартовскавиа»

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