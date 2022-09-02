В школах появится предмет о духовно-нравственной культуре народов России

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» появится с 2023 года, его будут вводить в программы постепенно и проводить для учеников 5–9-х классов, заявили в Минпросвещения

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Минпросвещения объявило, что в российских школах с 2023 года появится новый предмет — «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Его введение предусматривают обновленные образовательные стандарты начального и основного общего образования.

«Он будет вводиться в программы постепенно, начиная с 5-го класса», — говорится в заявлении ведомства. Предмет будут проводить для 5–9-х классов.

Министерство отмечает, что основы духовно-нравственной культуры российских народов преподают в школах с 2015 года в виде предметной области, передает ТАСС. Ее цели — «развитие личности обучающихся, приобщение учеников к российским традиционным духовно-нравственным ценностям, включая соответствующие им культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в обществе». Учебные предметы для «Основ» не были описаны в стандартах, поэтому их можно было изучать через учебные курсы по выбору.

Предметная область — продолжение курса «Основы религиозных культур и светской этики», который стал обязательным для четвероклассников с 2012 года. Он включает шесть модулей по выбору: основы православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики.

С 1 сентября текущего года в каждой российской школе учебную неделю будут начинать с исполнения государственного гимна и церемонии поднятия флага. По мнению министра Сергея Кравцова, это будет способствовать «формированию чувства патриотизма» у подрастающего поколения. Также в этом учебном году в школах 45 регионов России ввели должность советника директора по воспитанию. Сотрудники будут организовывать досуг детей: водить их в театры, устраивать спортивные мероприятия.