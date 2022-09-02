Росавиация продлила ограничение полетов в аэропорты юга России

Запрет на полеты в Анапу, Брянск, Белгород, Геленджик, Воронеж, Краснодар, Курск, Липецк, Симферополь, Ростов-на-Дону и Элисту ввели после начала российской спецоперации на Украине. Ограничения будут действовать до 10 сентября

Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости

Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России до 10 сентября, сообщил РБК представитель ведомства.

Ограничения Росавиация ввела 24 февраля, в день начала российской военной операции на Украине. С тех пор самолеты не летают в Анапу, Брянск, Белгород, Геленджик, Воронеж, Краснодар, Курск, Липецк, Симферополь, Ростов-на-Дону и Элисту. Аэропорты этих городов в 2021 году в общей сложности перевезли около 20 млн человек (6,8 млн пришлось на крупнейший из них — аэропорт Симферополя).

Сейчас на Азово-Черноморском побережье России работает только один аэропорт — Сочи. Авиакомпаниям рекомендовали летать через него, а также через Минеральные Воды, Волгоград, Ставрополь и Москву.

Росавиация в августе включила 49 новых направлений в программу субсидирования региональных авиаперевозок в обход Москвы. Это стало возможным за счет экономии средств из-за запрета на полеты на юг.

Из-за ограничений на полеты РЖД ввели 144 дополнительных поезда из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов юга России и увеличили количество мест в составах. Но, по словам главы Крыма Сергея Аксенова, возможность увеличить число поездов до Крыма ограничена пропускной способностью железной дороги. Аксенов назвал республику наиболее пострадавшим регионом с точки зрения туризма: в июне турпоток оказался на 40% меньше, чем в прошлом году, и сезон «полноценно не состоялся». Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко в июле оценил среднюю загрузку отелей на полуострове в 60%.