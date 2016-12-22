ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,32 66,93 EUR Нал. 79,22 77,77 USD Бирж. 67,55 -0,69 EUR Бирж. 78,37 -1,26 USD ЦБ. 68,04 -0,04 EUR ЦБ. 79,50 -0,18 EUR/USD 1,16 -0,01 BTC/USD Бирж. 7298,90 +104,90 IMOEX 2345,85 +0,64% RTSI 1092,29 +1,56% Brent 77,50 +0,08% DJIA 25964,82 -0,09% Nasdaq 8109,54 +0,26%
«Он очень хотел помогать»: как Москва простилась с Кобзоном
Лента новостей
Кремль рассказал о «жестком» обращении Путина к Порошенко на переговорах 21:20, Политика Мужчина открыл стрельбу из ружья на юге Петербурга 21:06, Общество Журналист опроверг слова Трампа об «утечке» его заявления о Канаде 20:51, Политика В Донецке прошла церемония прощания с Александром Захарченко. Фотогалерея 20:39, Фотогалерея  На церемонию прощания с Кобзоном пришли более шести тысяч человек 20:17, Общество «Он очень хотел помогать»: как Москва простилась с Кобзоном 20:09, Политика В столице Ливии ввели режим чрезвычайного положения из-за столкновений 19:57, Политика СМИ сообщили о планах Катара инвестировать «миллиарды» в экономику ФРГ 19:51, Экономика Наташа Королева подала иск в ЕСПЧ из-за запрета въезда на Украину 19:33, Общество В результате второго за неделю взрыва в Филиппинах пострадали 14 человек 19:00, Общество Чемпионат России по футболу. «Зенит» — «Спартак». Онлайн 19:00, Спорт Эрдоган призвал положить конец доминированию доллара в мировой торговле 18:46, Экономика Из больницы в Сочи выписали двух пострадавших в ЧП с самолетом младенцев 18:17, Общество Верховный лидер Ирана призвал армию страны к повышению обороноспособности 18:16, Политика Число погибших при крушении вертолета в Афганистане возросло до 12 18:13, Общество Насколько российские предприятия неэффективны по расходу электроэнергии 18:04, РБК и Schneider Electric В ДНР заявили о приезде в Донбасс военнослужащих из США и Канады 17:55, Политика СКР опубликовал видео стрельбы ранившего полицейского на Урале 17:36, Общество Владелец рассказал о ситуации на арестованном в Дании теплоходе 17:17, Общество Песков описал безопасность Путина на отдыхе словами «медведь не дурак» 17:12, Политика Иосифа Кобзона похоронили на Востряковском кладбище в Москве 17:04, Общество Около 200 тыс. человек пришли на траурное шествие в память о Захарченко 16:48, Общество Собянин предложил присвоить Театральному центру на Дубровке имя Кобзона 16:34, Общество «Авангард» подписал контракт с хоккеистом «Нэшвилла» 16:34, Спорт Песков рассказал о работе Путина над обращением по пенсионной реформе 16:10, Общество Директора ретейлера JD.com освободили из-под стражи в США 15:56, Бизнес В Москве простились с Иосифом Кобзоном. Фоторепортаж 15:44, Фотогалерея  Иран и Ирак отказались от доллара в совместной торговле 15:44, Политика
«Он очень хотел помогать»: как Москва простилась с Кобзоном
Политика, 20:09
0
«Он очень хотел помогать»: как Москва простилась с Кобзоном
На церемонию прощания с Иосифом Кобзоном пришли вся политическая и культурная элита страны и тысячи его поклонников. Как Москва прощалась с легендарным певцом и каким он запомнился тем, кто с ним близко общался, — в репортаже РБК
Фото: Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Церемония прощания с народным артистом СССР, депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном в воскресенье прошла в Концертном зале им. Чайковского. Он скончался 30 августа в возрасте 80 лет после продолжительной болезни: в 2005 году у него диагностировали рак.

Сперва начало прощания с певцом было запланировано на 10 утра, но в связи с большим количеством желающих почтить его память решено было начать церемонию на два часа раньше. Очередь на вход начала собираться с восьми утра и не иссякала вплоть до отправления процессии на Востряковское кладбище в половине второго.

В Москве простились с Иосифом Кобзоном. Фоторепортаж Еще 62 фото
Фотогалерея

Триумфальную площадь перекрыли, как и ближайший выход из метро «Маяковская», и люди с цветами послушно обходили кордоны полиции вдоль Садового кольца. Холл, украшенный черными траурными лентами, был заполнен погребальными венками — «От Валерия Гергиева», «От Киркорова» «От правительства ДНР», «От «чернобыльцев» Москвы», «От цирка Никулина», «От Церетели»... Телеграммы с соболезнованиями среди прочих передали президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидер КНДР Ким Чен Ын.

В пресс-службе филармонии сообщили РБК, что проститься с Кобзоном пришли несколько тысяч человек. Зал, рассчитанный на 1,5 тыс. зрителей, был заполнен, кому-то пришлось сесть в пролетах между рядами. Остальные по очереди подходили к сцене положить цветы.

«Для всех свой парень»

«Пожалуйста, не задерживайтесь надолго, чтобы не создавать давку. Давайте позволим попрощаться и другим», — обратился представитель охраны к девушке в джинсах и черной футболке с надписью «Мы не скачем, мы — Донбасс». Она долго не хотела уходить, но в конце концов уступила.

«Я привык находиться там, где трудно»: памяти Иосифа Кобзона Еще 7 фото
Фотогалерея

На экранах по бокам сцены, в центре которой на постаменте находился гроб, украшенный цветами, транслировались фотографии из семейного архива Кобзонов. Рядом с гробом поместили композицию из цветов с надписью «Дедуле». В левой части сцены сидели вдова Кобзона Нелли, сын Андрей и другие родственники и близкие друзья семьи, включая депутата Госдумы Валентину Терешкову.

Проститься с певцом пришли первые лица государства, депутаты и народные артисты, студенты Гнесинской академии и скромно одетые пенсионеры. Создавалось ощущение, что каждого из них связывали с ним какие-то личные отношения.

«Для всех он был свой парень», — говорит в очереди пожилая женщина с красной гвоздикой в руках. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал РБК, что пришел проститься с народным артистом, потому что тот был его «старшим товарищем и наставником» и «уделял ему много времени».

Представитель «Землячества донбассовцев» Александр Волков, выступая на гражданской панихиде, подчеркнул, что Кобзон, родившийся в Донецкой области, очень любил свою родину и даже в тяжелые годы успел девять раз посетить Донбасс: организовывал гуманитарную помощь и проводил концерты. Похороны собирался посетить и глава ДНР Александр Захарченко, подчеркнул Волков, но в пятницу лидер самопровозглашенной республики погиб в результате теракта в Донецке.

«Не было дня, чтобы Кобзон не позвонил»

«Он действительно очень хотел помогать, — сказал предприниматель Михаил Куснирович в разговоре с РБК. — Много раз он обращался ко мне по самым, казалось бы, странным поводам. Был один забавный случай. В ГУМе работает одна пожилая женщина, которая делает мороженое. Она уже давно пенсионного возраста, лет сорок этим занимается. И вот лет десять подряд раз в год он звонил по этому поводу. Каждый раз просил меня продлить с ней контракт — чтобы она осталась там еще на год. Я не мог ему отказать. Она до сих пор в ГУМе работает».

Было много и других просьб, рассказывает Куснирович. «Не могу сказать, что я был его близким другом, но мы много лет очень хорошо приятельствовали. И периодически он мне что-то поручал сделать. Последний раз он попросил меня позаботиться о Федерации стрельбы из лука. Он был президентом этой федерации, сказал: Миш, мне тяжело, помоги», — продолжил Куснирович.

О просьбах о помощи в решении разного рода вопросов вспоминает и депутат Госдумы, бывший первый вице-мэр Москвы Владимир Ресин. «Когда я работал в руководстве Москвы, не было дня, чтобы Кобзон не позвонил с просьбой за кого-то, начиная от детского сада и кончая похоронами. Не хватит пальцев, чтобы пересчитать людей, кому он оказал поддержку, — улыбается он. — За 40 лет дружбы и совместной работы много чего было… Мы с ним дружить начали со времен БАМа, где я руководил работами по строительству, а он проводил концерты».

«Я ему лично обязан», — вспоминает глава КПРФ Геннадий Зюганов. Он «крепко дружил с Кобзоном со времен комсомольской юности». «В 1990-е, когда меня судили, допрашивали, угрожали, он первым вместе со [Станиславом] Говорухиным пришел, протянул руку помощи и все сделал, чтобы тогда не наступила расправа», — говорит лидер коммунистов.

«Иосиф был большой друг моего мужа, Владимира Крайнева, — говорит заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. — Когда Володя очень болел, это было очень давно, он [Кобзон] поехал в США и привез Володе и поэту Роберту Рождественскому редкое лекарство, поставившее их на ноги».

«Давайте встанем и крикнем «браво»

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на прощании отметил заслуги Кобзона в сфере правоохранительной деятельности, назвав его «образцом гражданского принципиального служения нашему обществу». «Очень часто приходил ко мне на прием, представляя интересы других людей. Был настойчив, принципиален и справедлив», — вспоминал глава СКР.

При жизни Кобзона власти США заподозрили его в связях с «русской мафией» и с 1995 года запретили въезд в страну. Кобзон в различных интервью говорил, что к преступности не причастен. Но не отрицал, что знаком с некоторыми лидерами преступного мира, в частности с Вячеславом Иваньковым (Япончиком), которого певец охарактеризовал как «крайне интересного человека».

«Помимо того что он был замечательным эстрадным певцом, он был настоящим патриотом своей страны, — говорит народный артист России Борис Клюев. — Концерты на БАМе, в Афганистане, Чернобыле, переговоры с террористами на Дубровке, выступления в Сирии...» В 2002 году Кобзон вел переговоры с чеченскими боевиками, захватившими концертный зал «Дубровка», а во время сирийского конфликта неоднократно выступал на авиабазе Хмеймим перед российскими военнослужащими.

Последним слово взял сын Кобзона Андрей. «Мой отец прожил совершенную жизнь», — сказал он. «Может быть, это какие-то традиции нарушит, но я вас прошу: давайте встанем, поаплодируем ему последний раз и крикнем «браво», — завершил он.

Автор: Елизавета Антонова.
Теги: Иосиф Кобзон , похороны , репортаж
Главное
Кремль рассказал о «жестком» обращении Путина к Порошенко на переговорах Политика
Материалы по теме
Иосифа Кобзона похоронили на Востряковском кладбище в Москве Общество
Собянин предложил присвоить Театральному центру на Дубровке имя Кобзона Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter