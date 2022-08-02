Захарова обвинила США в дестабилизации на фоне азиатского турне Пелоси

Захарова обвинила США в дестабилизации на фоне возможного визита Пелоси на Тайвань

Действия Вашингтона дестабилизируют обстановку в мире, заявила Захарова. Ранее тайваньские СМИ сообщили о возможном визите Пелоси на остров. Китай на этом фоне приостановил импорт ряда товаров с Тайваня

Мария Захарова (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

США за последние десятилетия спровоцировали множество конфликтов в мире и ни одного не урегулировали, написала в Telegram представитель российского МИДа Мария Захарова.

Так она отреагировала на возможный визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань и решение Китая на этом фоне приостановить импорт ряда продовольственных товаров с острова.

«Вашингтон несет миру дестабилизацию. Ни одного урегулированного конфликта за последние десятилетия, но множество спровоцированных», — заявила Захарова.

О том, что Китай приостановил импорт ряда продовольственных товаров с Тайваня, ранее со ссылкой на комитет по сельскому хозяйству сообщило Центральное информационное агентство острова. В черный список попали компании, занимающиеся производством чая, сухофруктов, меда, какао-бобов и овощей. Под запрет также попала продукция около 700 рыболовецких судов.

В качестве официальной причины названы нарушения правил таможенного оформления КНР. Однако в некоторых кругах на Тайване считают, что мера может быть связана с возможным визитом Пелоси на остров, пишет агентство.

Как сообщала тайваньская Liberty Times, делегация во главе с Пелоси планирует приземлиться в тайбэйском аэропорту Суншань вечером 2 августа. Визит спикера палаты представителей на остров может стать первым для американского политика столь высокого ранга за последние 25 лет. Власти Китая выступили резко против визита Пелоси на Тайвань и предупредили США о последствия, в том числе военных.