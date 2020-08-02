СМИ узнали о переносе послания Лукашенко к нации в преддверии выборов
Послание президента Белоруссии Александра Лукашенко к нации, которое было запланировано на 3 августа во Дворце Республики, может быть перенесено. Об этом сообщает Tut.by со ссылкой на источники.
Косвенным подтверждением переноса издание называет сообщение о том, что общественный транспорт утром 3 августа в районе Дворца Республики будет курсировать в обычном режиме. Ранее объявлялось об отмене выполнения остановки общественного транспорта на площади возле Дворца.
По информации Tut.by, послание Лукашенко может быть перенесено на 4 августа.
О переносе послания также сообщил в Telegram журналист «Нашей Нивы» Артем Гарбацевич, ссылаясь на два неназванных источника. Он отметил, что пока остается неясным, будет ли оно отложено на неопределенный срок, или же его перенесут на вторник, 4 августа, «в связи с доработкой текста послания».
РБК направил запрос пресс-секретарю Лукашенко Наталье Эйсмонт.