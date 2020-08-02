Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 августа
USD ЦБ: 73,43 (+0,06) Инвестиции, 31 июл, 13:38
Курс евро на 1 августа
EUR ЦБ: 87,29 (+1,04) Инвестиции, 31 июл, 13:38
Адвокат Ефремова решил просить суд о прямой трансляции с заседания Общество, 15:49 Журналист назвал зарплату Кокорина в «Спартаке» Спорт, 15:46 СМИ узнали о переносе послания Лукашенко к нации в преддверии выборов Политика, 15:37 Глава МВД Индии заболел коронавирусом Общество, 15:33 Кокорин перешел в «Спартак». Главное Спорт, 15:28 В Минобрнауки запланировали увеличение бюджетных мест в магистратурах Общество, 15:05 Гонка термоядерных реакторов: дайджест Индустрии 4.0 № 17 Индустрия 4.0, 15:00  Умер чемпион Олимпиады-80 по греко-римской борьбе Жаксылык Ушкемпиров Спорт, 14:48 В Минздраве заявили о желании увеличить акциз на табак Общество, 14:46 В Хабаровске вновь провели шествие в поддержку Фургала Общество, 14:39 Мишустин разрешил гражданам Швейцарии въезд в Россию Общество, 14:10 Кокорин назвал глупым свое высказывание с критикой «Спартака». Видео Спорт, 14:05 Попова заявила о стабилизации ситуации с COVID-19 в большинстве регионов Общество, 13:48 Газизов раскрыл подробности переговоров о переходе Кокорина в «Спартак» Спорт, 13:37
Выборы в Белоруссии ,  
0 

СМИ узнали о переносе послания Лукашенко к нации в преддверии выборов

Оно было запланировано на 3 августа, но может быть перенесено на 4 августа или вовсе отложено на неопределенный срок. Как сообщил журналист «Нашей Нивы» со ссылкой на источники, одной из причин может быть доработка текста послания
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Послание президента Белоруссии Александра Лукашенко к нации, которое было запланировано на 3 августа во Дворце Республики, может быть перенесено. Об этом сообщает Tut.by со ссылкой на источники.

Косвенным подтверждением переноса издание называет сообщение о том, что общественный транспорт утром 3 августа в районе Дворца Республики будет курсировать в обычном режиме. Ранее объявлялось об отмене выполнения остановки общественного транспорта на площади возле Дворца.

По информации Tut.by, послание Лукашенко может быть перенесено на 4 августа.

О переносе послания также сообщил в Telegram журналист «Нашей Нивы» Артем Гарбацевич, ссылаясь на два неназванных источника. Он отметил, что пока остается неясным, будет ли оно отложено на неопределенный срок, или же его перенесут на вторник, 4 августа, «в связи с доработкой текста послания».

РБК направил запрос пресс-секретарю Лукашенко Наталье Эйсмонт.

9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы.В пятерку зарегистрированных ЦИК кандидатов вошли: сопредседатель объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат Анна Канопацкая, действующий президент Александр Лукашенко, супруга видеоблогера Сергея Тихановского Светлана и лидер объединения «Белорусская социал-демократическая партия (Грамада)» Сергей Черечень. Двум претендентам, которые считались основными соперниками действующего президента (бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и экс-директор «Парка высоких технологий» Валерий Цепкало), было отказано в регистрации.

Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии
Политика
Александр Лукашенко

Президент Белоруссии обращается с посланием к народу ежегодно. В этом году оно было запланировано на середину апреля, сообщали источники Tut.by. Ожидалось, что Лукашенко выскажется по вопросам выборов, отношений с Россией и ситуации с коронавирусом.

Однако 22 апреля портал сообщил, что обращение к нации отложено. В пресс-службе изданию сообщили, что не знают следующую дату. Позже сам президент прокомментировал перенос обращения и заявил, что в этом «нет никакой конспирологии». «Это послание было запланировано на середину апреля. Конкретной даты не было. Как только готово было бы послание, и оно соответствовало духу сегодняшнего дня, оно бы прозвучало в середине апреля», — передал слова главы государства Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко также добавил, что «ситуация с коронапсихозом, инфекциями» изменила ситуацию как в стране, так и во всем мире. «Вот представьте президента на трибуне сегодня. И что он может сказать? Я задавал много вопросов, вы это слышали, что будет с нами после этого психоза и инфекции? Кто сегодня может сказать, что будет? Никто», — сказал президент.

Авторы: Михаил Юшков, Мария Лисицына
При участии: Александр Атасунцев
Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия, послание президента
Материалы по теме
Соперников Лукашенко предупредили о возможности отключения интернета
Политика
Жириновский посоветовал Лукашенко сняться с выборов
Политика
Лукашенко появился на совещании Совбеза с забинтованной рукой
Общество
Читайте на РБК Pro
«Приемлемая наценка в ресторане — 300%»: эксперт — об экономике заведения «Приемлемая наценка в ресторане — 300%»: эксперт — об экономике заведения
Счет на секунды: как завоевать интерес посетителя лендинга Счет на секунды: как завоевать интерес посетителя лендинга
Как угон элитных авто указал на недостатки каршерингов Как угон элитных авто указал на недостатки каршерингов
Пища для размышлений: 7 типичных заблуждений начинающих рестораторов Пища для размышлений: 7 типичных заблуждений начинающих рестораторов
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter