СМИ узнали о переносе послания Лукашенко к нации в преддверии выборов

Оно было запланировано на 3 августа, но может быть перенесено на 4 августа или вовсе отложено на неопределенный срок. Как сообщил журналист «Нашей Нивы» со ссылкой на источники, одной из причин может быть доработка текста послания

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Послание президента Белоруссии Александра Лукашенко к нации, которое было запланировано на 3 августа во Дворце Республики, может быть перенесено. Об этом сообщает Tut.by со ссылкой на источники.

Косвенным подтверждением переноса издание называет сообщение о том, что общественный транспорт утром 3 августа в районе Дворца Республики будет курсировать в обычном режиме. Ранее объявлялось об отмене выполнения остановки общественного транспорта на площади возле Дворца.

По информации Tut.by, послание Лукашенко может быть перенесено на 4 августа.

О переносе послания также сообщил в Telegram журналист «Нашей Нивы» Артем Гарбацевич, ссылаясь на два неназванных источника. Он отметил, что пока остается неясным, будет ли оно отложено на неопределенный срок, или же его перенесут на вторник, 4 августа, «в связи с доработкой текста послания».

РБК направил запрос пресс-секретарю Лукашенко Наталье Эйсмонт.