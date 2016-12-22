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СМИ узнали о попытке Тиллерсона помешать вторжению ОАЭ в Катар
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СМИ узнали о попытке Тиллерсона помешать вторжению ОАЭ в Катар
Политика, 02:16
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СМИ узнали о попытке Тиллерсона помешать вторжению ОАЭ в Катар
В прошлом году Рекс Тиллерсон выступил на стороне Катара и убедил Саудовскую Аравию и ОАЭ не развязывать вооруженный конфликт в регионе. После этого Эр-Рияд и Абу-Даби начали лоббировать его отставку, утверждает The Intercept
Рекс Тиллерсон (Фото: Andrew Harnik / AP)

Отставку бывшего Госсекретаря США Рекса Тиллерсона могли пролоббировать Саудовская Аравия и Катар, пишет издание The Intercept.

После того, как Саудовская Аравия и ОАЭ разорвали отношения с Катаром и объявили о блокаде этого государства, они начали готовить план нападения, рассказали изданию источник в американской разведке и два бывших чиновника Госдепа.

Разведка Катара узнала о плане Саудовской Аравии и ОАЭ в начале лета 2017 года, сказал изданию источник, после чего передала эти сведения США. Позднее эта информация была подтверждена разведками США и Британии, утверждает The Intercept.

Тиллерсон сделал серию телефонных звонков, пытаясь убедить саудовских чиновников не применять военную силу против Катара. О том, что госсекретарь США пытался разрешить конфликт, возникший между ближневосточными государствами, писала New York Times, однако тогда о возможном военном исходе спора не сообщалось. Для этих целей Тиллерсон отменил свою поездку на встречу представителей Организации американских государств в Канкуне. Госдеп официально сообщал, что глава ведомства в июне 2017 года провел «более 20 звонков и встреч с региональными акторами и посредниками».

Тиллерсон имел обширные деловые связи с Катаром, будучи главой Exxon Mobil, и в этом конфликте выступал на стороне островного государства. В итоге он убедил короля Саудовской Аравии, наследного принца Мухаммеда ибн Салмана и главу МИД страны отказаться от эскалации, пишет The Intercept.

Позднее в СМИ появились сообщения о том, что к отставке Тиллерсона могли быть причастны ближневосточные государства. Так, Би-би-си со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении издания электронные письма сообщала, что связанный с ОАЭ бизнесмен Эллиотт Броуди встречался с президентом США Дональдом Трампом в октябре 2017 года и призывал его отправить Тиллерсона в отставку. Колумнист New York Times Роджер Коэн писал, что посол ОАЭ в Вашингтоне знал об отставке Тиллерсона за три месяца до того, как это случилось.​

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Саудовская Аравия , ОАЭ
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