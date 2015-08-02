Помощники «уклонистов»: чей бизнес пострадает от расширения санкций США

Сын миллиардера, финский бизнесмен и украинский медиамагнат, в числе прочих, стали новыми жертвами Минфина США. РБК разбирался, кто и почему оказался фигурантом новых санкционных списков и чей бизнес может пострадать

Вашингтон, Белый дом (Фото: REUTERS 2015)

О расширении санкций в связи с событиями на Украине Министерство финансов США объявило 30 июля, когда в Москве был уже вечер. «Наши намерения ясны: мы продолжим делать все, чтобы быть уверенными в эффективности наших санкций, которые не будут отменены до тех пор, пока Минские соглашения не будут полностью реализованы», – заявил директор управления по контролю за активами за рубежом OFAC (входит в Минфин) Джон Смит.

Тринадцать физлиц и компаний попали в обновленные санкционные списки за то, что имели отношения к «серьезным и продолжительным попыткам уклонения от санкций со стороны Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга и концерна «Калашников», сказано в сообщении OFAC.

Кроме того, ведомство распространило санкции на четырех бывших представителей «режима Януковича» и близких к нему предпринимателей, которые уже находятся под европейскими санкциями. Среди них – сын Виктора Януковича Александр, бизнесмен Сергей Курченко, а также бывшие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев и министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

Американские санкции уже в целом запрещают торговые отношения с контрагентами в Крыму, но для того, чтобы закрыть любые лазейки, в новые санкционные списки попали пять крымских портов и госкомпания «Керченская паромная переправа». Наконец, в списке компаний, попавших под ограничения, теперь фигурируют целый ряд «дочек» «Роснефти» и ВЭБа и управляющая компания РФПИ. По факту – все они и так не могли иметь дел с американскими контрагентами, привлекать долгосрочное финансирование и размещать акции в США, являясь дочерними структурами попавших под санкции компаний. Их включение в список пресс-атташе американской дипмиссии в России Уилл Стивенс объяснил Интерфаксу стремлением уменьшить вероятность уклонения от санкций.

Помощники «уклонистов»

В оказании «материальной помощи» Геннадию Тимченко заподозрены сразу восемь лиц и компаний. Речь идет, в частности, о финском операторе бизнес-джетов Airfix Aviation и кипрской IPP Oil Products LTD. От этих активов Тимченко избавился больше года назад, через месяц после того, как сам стал фигурантом санкционного списка Минфина США. Введение ограничений против Тимченко, а также Юрия Ковальчука и братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов США тогда обосновали тем, что все они входят в «ближний круг» президента Владимира Путина.

Продажа Gunvor

В марте 2014 года, за день до попадания в санкционный список, Тимченко объявил о продаже доли в швейцарском нефтетрейдере Gunvor с годовой выручкой в $91 млрд. Около 44% акций компании бизнесмен продал партнеру Торбьорну Торнквисту. Как утверждал Gunvor, продажа акций состоялась «в ожидании экономических санкций». Сделка прошла «по справедливой цене», не раз говорили Gunvor и Торнквист, не раскрывая сумму. Bloomberg писал, что исходя из мультипликаторов, по которым торгуются публичные трейдеры, пакет Тимченко мог стоить около $1,5 млрд.

Свои 50% в компании IPP Oil, которой принадлежали Airfix и швейцарский нефтетрейдер IPP B.V., Тимченко продал в апреле 2014 года. Представитель бизнесмена говорил тогда, что активы выкуплены партнером бизнесмена по IPP, не называя его имени и не раскрывая суммы сделки. IPP Oil прежде называлась Urals Finland и была финским подразделением торгового СП «Юралс», которое Тимченко и его партнеры приобрели еще в середине 1990-х годов (компания занималась торговлей российскими нефтепродуктами).

Airfix Aviation, как писали «Ведомости» со ссылкой на данные финского регистра воздушных судов, с 2003 года была оператором самолетов, зарегистрированных на офшорные дочерние компании «Роснефти», с 2006-го – оператором бизнес-джета австрийской компании «Газпрома», а с 2009 года – бизнес-авиации «Транснефти».

Представитель Тимченко Антон Куревин отказался комментировать РБК решение американских властей о расширении санкционного списка. Он лишь подтвердил, что Volga Group (управляет активами Тимченко – РБК) не является акционером Airfix Aviation и IPP Oil Products LTD. «Сделки по ним были совершены еще до первой волны ограничительных списков США», – утверждает Куревин. Продолжал ли Тимченко сотрудничать с этими компаниями после их продажи, Куревин не говорит. Связаться с представителями Airfix и IPP в пятницу не удалось.

Другими «помощниками» Тимченко, по мнению американских властей, были финский конгломерат Set Group и его главный исполнительный директор Кай Паананен. Set Group, как рассказывается на ее сайте, была основана в 1997 году. В 2013 году оборот компании превышал €103 млн. Входящая в компанию Set Petrochemicals (также оказалась в санкционном списке) занимается торговлей российскими нефтью и газом через терминалы в бухтах Хамина и Иматра поблизости от границы с РФ. Паананен – давний партнер Тимченко, еще со времен, когда сам бизнесмен в 1990-х годах жил в Финляндии (у Тимченко есть гражданство этой страны), рассказывает знакомый бизнесмена. По его словам, глава Set Group – заметная фигура в Финляндии, бизнесмен входит в местный истеблишмент и близко общается со многими политическими деятелями страны.

Комментируя финскому изданию Helsinki Sanomat введенные против него санкции, Паананен заявил, что считает их «странными». «Странно, что санкции были введены в отношении гражданина Финляндии. Я не причинил никакого вреда США. Я считаю это оскорблением, потому что я лишь способствовал развитию финского экспорта. Эта проблема должна быть решена властями наших стран», – заявил он. В 2014 году Кай Паананен выступал инициатором сотрудничества России и Финляндии в Арктике (Паанен входит в Российско-финскую торговую палату). В презентации SET Group говорилось, что «ухудшение отношений России и Запада негативно отразится и на финской экономике».

​МИД Финляндии уже потребовал, чтобы США разъяснили, почему Паананен попал в санкционный список, об этом в пятницу сообщила телерадиокомпания Yle со ссылкой на сотрудника министерства, канцлера юстиции Пяиви Каукоранта. Она также заявила, что санкции США ни к чему не обязывают Финляндию.

Наконец, из-за Тимченко под американскими санкциями оказались Петр Колбин и Олег Усачев. Колбин был совладельцем сразу нескольких активов Тимченко. У него, в частности, были доли в трейдере «Сургутэкс» и компании «Ямал СПГ». Он же до 2010 года предположительно был одним из трех совладельцев Gunvor (сам Тимченко в интервью Forbes в 2012 году не опровергал эту информацию, рассказав, что совладельцем нефтетрейдера действительно был его «его давний товарищ, со времен детства, который на некоторое время выступил финансовым инвестором, получив за это небольшой пакет акций»). Имя Олега Усачева, по данным «Коммерсанта», упоминалось в Финляндии в связи с также оказавшейся под санкциями Set Group.

У Тимченко вполне могли оставаться контакты с Пааненом и Колбиным после введения санкций, допускает знакомый бизнесмена. Они знакомы так давно, что им не нужно подписывать и согласовать условия контрактов, чтобы договориться о чем-то, рассуждает собеседник РБК, но оговаривается, что у него нет информации, действительно ли они содействовали Тимченко в обходе санкций.

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Дискотека под вопросом

Распродажа зарубежных активов не уберегла от расширения санкций и семью Ротенбергов. За «предоставление материальной поддержки Борису Ротенбергу» в новом санкционном списке оказался его сын Роман Ротенберг и управляемая им финская Langvik Capital Ltd.

До октября 2014 года эта фирма принадлежала его отцу Борису и дяде Аркадию Ротенбергам. Она владела 50% компании Arena Events, управляющей спортивно-развлекательным комплексом Hartwall Arena в Хельсинки, где играет домашние матчи хоккейный клуб «Йокерит» и выступают звезды вроде Майли Сайрус и Aerosmith. Другой половиной Arena Events владел Тимченко.

В октябре 2014 года Роман Ротенберг выкупил у старших Ротенбергов Langvik Capital, а вместе с ней и 50% Arena Events. Еще 0,5% Роман выкупил у Тимченко и таким образом получил 50,5% Arena Events. Langvik сообщала, что сделка была инициирована еще в 2013 году, но Минфин США мог расценить ее как способ вывести Arena Events из-под санкций США, которые угрожали концертам западных исполнителей (по «правилу 50%» OFAC, усиленному в августе 2014-го, если одно или несколько лиц из санкционного списка в сумме владеют не менее 50% какой-либо компании, она автоматически подпадает под те же санкции).

По информации на официальном сайте Arena Events, эта компания «владеет 100% акций класса C компании Helsinki Halli – владельца и управляющего Hartwall Arena в Хельсинки». Из материалов финского коммерческого реестра, изученных РБК, следует, что акции класса C в капитале Helsinki Halli занимают лишь 45%, предоставляя при этом свыше 90% голосов на собраниях акционеров (акциями других классов владеют десятки физических и юридических лиц). Санкционное «правило 50%» Минфина США распространяется на понятие «владения», но не «контроля». С другой стороны, OFAC предупреждает, чтобы американцы проявляли осторожность при заключении сделок со структурами, которые контролируются лицами из санкционного списка иными способами, нежели чем через владение контрольным пакетом в акционерном капитале.

Опрошенные РБК юристы считают, что американские промоутерские компании теперь, вероятно, не смогут заключать контракты на выступление артистов на Hartwall Arena и американские исполнители туда не поедут. На данный момент в календаре стадиона до конца года значится несколько крупных мероприятий –например, выступление американских рок-групп Motley Crue в ноябре и Motorhead – в декабре. Их организацией занимается Live Nation Finland, дочерняя фирма американской Live Nation Entertainment.

«Сейчас на Hartwall Arena расписаны выступления американских групп хэви-метал Motorhead и Imagine Dragons, отмена этих концертов должна рассматриваться как подарок финскому народу», – шутит один из западных юристов, специализирующихся на санкциях.

В разговоре с РБК партнер адвокатского бюро Herbert Smith Freehills Алексей Панич и юрист американской Jacobson Burton PLLC Дуг Джейкобсон подтвердили, что американские компании, вроде Live Nation, не смогут сотрудничать с Arena Events. В отношении Helsinki Halli сохраняется неопределенность: формально она не принадлежат Arena Events, но может быть под ее влиянием как обладателя большинства голосующих акций. В этой ситуации, исходя из рекомендации Минфина США, Live Nation действительно может приостановить сотрудничество со стадионом и отменить запланированные концерты. Представители Arena Events и Live Nation не ответили на запросы РБК.

Концерты, организуемые через Live Nation Finland, в которых не задействованы лица США, формально не подпадают под запрет (поскольку это «дочка» американской компании, зарегистрированная и работающая вне США), но на практике «любой международной американской компании трудно избежать участия американцев в деятельности неамериканских «дочек», уточняет юрист Клиф Бернс из вашингтонской Bryan Cave.

Сам Роман Ротенберг обсуждать риски для своего бизнеса отказался, назвав решение американских властей о включении его в санкционный список «временной политической акцией». «Очень жаль, что большая политика вмешивается в вопросы взаимовыгодного сотрудничества между разными странами», – заявил Ротенберг и выразил надежду на «победу здравого смысла».

Окружение Януковича

«Адвокаты Александра Януковича тщательно изучают основания для введения санкций со стороны США в отношении его лично и принадлежащей ему компании МАКО Холдинг», – заявил его пресс-секретарь Юрий Кирасир. Но, по его словам, санкции не окажут существенного негативного эффекта, поскольку у Александра Януковича никогда не было личных зарубежных счетов, активов и партнеров в США. То же самое, по его словам, касается МАКО.

По данным украинского Forbes, в империю Александра Януковича входили строительные и энергетические компании, банки и угольный гигант ДРФЦ. Forbes оценивал состояние 40-летнего Александра Януковича в $187 млн долл., а общую стоимость его активов — $510 млн. Год назад в интервью изданию Lb.ua Александр рассказал, что после бегства из Киева он некоторое время провел в Крыму, а потом перебрался в Москву, где «официально не работает». Но, согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс», в мае 2014 года гражданин Украины Янукович Александр Викторович зарегистрировал в Петербурге ООО «Арсенал-Инвест». В качестве основного вида деятельности компании указано «управление финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями».

Бизнесмен Сергей Курченко, считавшийся близким к семье Виктора Януковича, тоже перебрался в Россию. «Главная задача как минимум на ближайшие два года – это «освоение России и стран СНГ и защита того, что есть на Украине», – говорил предприниматель в интервью РБК в сентябре 2014 года. В пятницу он был недоступен для комментариев – его офисный номер не отвечал.

На Украине бизнесмену принадлежат Одесский НПЗ, нефтерейдинговый бизнес и футбольный клуб «Металлист», но большинство активов на его родине арестовано, он обвинен в хищениях в особо крупных размерах и объявлен в розыск. Российские активы, как рассказывали РБК источники в окружении Курченко, он собирался объединить под брендом Premier Oil Group. Эта компания должна была заниматься поставками нефтепродуктов в Крым, управлять сетью АЗС и четырьмя нефтебазами. По сообщению СМИ, Курченко претендовал минимум на четверть заправок на полуострове, но удалось ли ему выполнить этот план, неизвестно.

В России в 2013 году подбором кадров для компаний Курченко занималось одно из крупнейших хедхантинговых агентств Ward Howell. Но, как рассказали РБК несколько бывших подчиненных Курченко, большинство топ-менеджеров около года назад ушли в отставку. Американские санкции вряд ли сильно повлияют на бизнес Курченко, потому что у него нет счетов в США и американских контрагентов, говорит один из них. Единственно, что могло пострадать – медийный бизнес на Украине, так как он завязан на американские франшизы.

Летом 2013 года Сергей Курченко приобрел основанный в 1990-е годы Борисом Ложкиным Украинский медиахолдинг (UMH). Украинские и российские СМИ оценивали сумму сделки в $350–420, из которых $150 млн были кредитом от государственного Укрэксимбанка. Выручка холдинга за 2012 год составляла $151,6 млн, чистая прибыль – $16,3 млн.

Под управлением UMH находятся десятки медийных торговых марок – например, холдинг издает украинские версии «Комсомольской правды», «АиФ», Vogue, управляет журналами «Корреспондент», «Forbes Украина», «Орхидея», ретранслирует «Ретро FM», «Европу Плюс», «Авторадио», владеет рядом интернет-площадок.

Представитель Forbes Media Миа Карбонелл в пятницу заявила РБК, что компания не дает никаких комментариев до завершения судебного разбирательства с UHM Group по поводу лицензии на издание Forbes в Украине. Суд начался еще в 2014 году, когда Forbes Media приняла решение об отзыве лицензии у украинского издания. За несколько дней до этого глава МВД Украины Арсен Аваков обвинил структуры Курченко в уклонении от уплаты налогов на 7 млрд гривен, или $769 млн по курсу на тот момент. Тогда же Курченко попал в санкционный список ЕС. Представители американского издательства Conde Nast International, по лицензии которого выпускается украинский Vogue, в пятницу не ответили на запрос РБК.

В подготовке статьи участвовали: Полина Русяева, Александра Галактионова, Тимофей Дзядко, Светлана Рейтер