Россия возглавила Совет Безопасности ООН

С 1 августа Российская Федерация приступила к исполнению обязанностей председателя Совета Безопасности ООН. Как заявил представитель МИД России Александр Яковенко, Россия приложит все усилия к тому, чтобы в ходе ее председательства работа Совета проходила динамично, сообщает "Радио России".

В августе повестка дня работы СБ ООН будет достаточно напряженной. В центре внимания будут такие проблемы, как Косово, Ирак, ближневосточное урегулирование, конфликт в Африке, ситуация в Афганистане. В Ираке предстоит продлить мандат миссии ООН, заканчивающийся в середине августа.

Заместитель министра иностранных дел Юрий Федотов в воскресенье отметил необходимость скоординированного реагирования на такие вызовы и угрозы, как терроризм, региональные конфликты, рост преступности, бедность и экологические проблемы. Постоянным представителем России в ООН назначен Андрей Денисов.

Кроме того, в настоящее время Российская Федерация является председателем контртеррористического комитета Совбеза ООН и в августе должна представить доклад о возможностях повышения эффективности работы этого органа. "Период председательства Российской Федерации в Совете безопасности совпадает с завершающейся в ООН подготовкой к важному событию - началу 59-й сессии Генассамблеи, что налагает на все главные органы ООН дополнительную ответственность", - подчеркнул Александр Яковенко.

Напомним, что прошлым председателем Совета Безопасности ООН с 1 июля с.г. была Румыния.