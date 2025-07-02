 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Politico узнала, что Британия и ФРГ заключат пакт с пунктом об обороне

Politico: Британия и ФРГ заключат договор с пунктом о взаимопомощи в обороне
Договор будет включать пункт о рассмотрении угрозы одной стороне как одновременно и другой, что позволит сотрудничать теснее, чем в рамках схожего положения соглашения о НАТО. Там есть также пункты о миграции, науке и так далее

В ближайшие недели Великобритания и Германия подпишут всеобъемлющий договор о сотрудничестве, который включает пункт о взаимопомощи в обороне, рассказали источники Politico.

Основы для соглашения заложены в совместной декларации о более близком сотрудничестве в области экономики и безопасности, документ был подписан прошлым летом. Теперь, после 18 раундов переговоров, близок к готовности полноценный договор. Он может быть заключен 17 июля.

Положение об обороне развивает соглашение прошлого года «Тринити Хаус», в котором стороны условились считать любую стратегическую угрозу для одного государства угрозой и для другого. Хотя это созвучно пункту Североатлантического договора, за счет внесения в двустороннее соглашение этого положения сотрудничество между двумя странами будет теснее, отмечает издание.

Помимо обороны в документе будут обговорены меры по борьбе с нелегальной миграцией, развитию транспорта, научных исследований и инноваций.

Представитель МИД Германии подчеркнул, что «договор охватит весь спектр» отношений королевства и республики. В британском ведомстве на запрос Politico не ответили.

Германия усилила контроль в Балтийском море для борьбы с теневым флотом
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

В мае президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц договорились создать франко-немецкий совет по обороне и безопасности, в рамках которого будут «совместно реагировать на вызовы, с которыми сталкивается Европа». Мерц отмечал, что будет обсуждать сотрудничество с Францией и Британией в области ядерного сдерживания, что станет «дополнением» к обязательствам со стороны США в НАТО.

В конце июня глава блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС, в него входит Мерц) в бундестаге Йенс Шпан отметил, что Германия должна получить доступ к ядерному оружию Британии и Франции или создать европейский «ядерный зонтик», так как размещения в ФРГ американских ядерных ракет недостаточно в долгосрочной перспективе.

Читайте РБК в Telegram.

Минтруд показал проект календаря выходных дней в 2026 году

«Яндекс» отменил плату за большинство функций нейросети «Алиса»

С «Газпрома» предложили снять налоговую нагрузку по долгам Nord Stream 2

Трамп начал продавать духи в честь своих побед на выборах

Трамп заявил, что без субсидий Маску пришлось бы вернуться из США в ЮАР

Половина россиян назвала предосудительным свидание ради ужина

Верховный суд разъяснил, как делится купленная до брака квартира

В Госдуме объяснили, кто мог распространить слухи о заморозке вкладов

Уголовное дело против Ильи Варламова передано в суд

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Германия Великобритания соглашение оборона
Материалы по теме
Германия решила защитить себя «киберкуполом» в сотрудничестве с Израилем
Политика
В Германии захотели получить доступ к ядерному оружию Франции и Британии
Политика
Великобритания решила подготовиться к нападению на своей земле
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 92,74 (+0,48) Инвестиции, 01 июл, 20:05 Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 78,42 (-0,11) Инвестиции, 01 июл, 20:05
Володин назвал число установивших самозапрет на кредиты россиян Политика, 09:01
4 отрасли, где применяются большие языковые модели РБК и GigaChat, 09:00
В сфере IT легче найти работу через техподдержку. Как туда устроитьсяПодписка на РБК, 08:53
Politico узнала, что Британия и ФРГ заключат пакт с пунктом об обороне Политика, 08:36
ФАС возбудила 21 дело в отношении торговой сети «Светофор» Бизнес, 08:33
Что стоит учитывать бизнесу при подключении к эквайрингу: подводные камниПодписка на РБК, 08:30
Институт Минпросвещения ответил на обвинение в «отказе от инклюзии» Общество, 08:10
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Самый молодой миллиардер и любимец Цукерберга: кто такой Александр ВанПодписка на РБК, 08:10
Как заправляться на 5 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil, 08:05
ФНС оценила эффект переноса премий из-за налогов. Каковы риски бизнесаПодписка на РБК, 08:00
Команда Трампа предложила разместить штаб ФБР в бывшем офисе USAID Политика, 07:59
США усилят политику лишения гражданства за преступления Общество, 07:54
Ночью в России уничтожили пять украинских дронов Политика, 07:36
«Финам» запустил опционы на фонды, инвестирующие в Dogeсoin и Toncoin Инвестиции, 07:30