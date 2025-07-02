Politico: Британия и ФРГ заключат договор с пунктом о взаимопомощи в обороне

Politico узнала, что Британия и ФРГ заключат пакт с пунктом об обороне

Договор будет включать пункт о рассмотрении угрозы одной стороне как одновременно и другой, что позволит сотрудничать теснее, чем в рамках схожего положения соглашения о НАТО. Там есть также пункты о миграции, науке и так далее

В ближайшие недели Великобритания и Германия подпишут всеобъемлющий договор о сотрудничестве, который включает пункт о взаимопомощи в обороне, рассказали источники Politico.

Основы для соглашения заложены в совместной декларации о более близком сотрудничестве в области экономики и безопасности, документ был подписан прошлым летом. Теперь, после 18 раундов переговоров, близок к готовности полноценный договор. Он может быть заключен 17 июля.

Положение об обороне развивает соглашение прошлого года «Тринити Хаус», в котором стороны условились считать любую стратегическую угрозу для одного государства угрозой и для другого. Хотя это созвучно пункту Североатлантического договора, за счет внесения в двустороннее соглашение этого положения сотрудничество между двумя странами будет теснее, отмечает издание.

Помимо обороны в документе будут обговорены меры по борьбе с нелегальной миграцией, развитию транспорта, научных исследований и инноваций.

Представитель МИД Германии подчеркнул, что «договор охватит весь спектр» отношений королевства и республики. В британском ведомстве на запрос Politico не ответили.

В мае президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц договорились создать франко-немецкий совет по обороне и безопасности, в рамках которого будут «совместно реагировать на вызовы, с которыми сталкивается Европа». Мерц отмечал, что будет обсуждать сотрудничество с Францией и Британией в области ядерного сдерживания, что станет «дополнением» к обязательствам со стороны США в НАТО.

В конце июня глава блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС, в него входит Мерц) в бундестаге Йенс Шпан отметил, что Германия должна получить доступ к ядерному оружию Британии и Франции или создать европейский «ядерный зонтик», так как размещения в ФРГ американских ядерных ракет недостаточно в долгосрочной перспективе.